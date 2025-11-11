OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    El dato verdadero es que la tasa de interés con la que el Presidente obtuvo su crédito hipotecario para comprarse su casa fue de 3,47%, según publicó en julio La Segunda.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Durante el debate presidencial, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas afirmó que “(Boric es) descarado porque no cualquier chileno obtiene la tasa de interés que él obtuvo (para comprarse su casa). La diferencia entre pagar un 2% que le dieron a él o un 6% es una diferencia enorme. Y me encantaría que la mayoría de los chilenos pudiera obtener una tasa de interés del 2%”.

    Sin embargo, lo cierto es que la tasa de interés con la que el Mandatario obtuvo su crédito hipotecario fue de 3,47%, según publicó en julio La Segunda.

    Al momento de la publicación de esa información, se consultó a Scotiabank quienes señalaron que “el producto contratado cumplió con los requisitos técnicos, objetivos y estandarizados exigidos por el banco para su contratación y que se ajusta a las condiciones ofertables para el tipo de producto”.

    Asimismo explicaron que “como es de conocimiento público, cuando la tasa es semivariable, tiene una tasa fija conocida durante los primeros años, pero que luego varía anualmente”.

    Cuando el Presidente logró ese crédito los datos del Banco Central mostraban que las tasas de interés promedio para los créditos hipotecarios llegaron en mayo a un 4,38%, siendo el más bajo del año. La cifra está lejos del peak de 5,21%, alcanzado en diciembre de 2023.

    Más sobre:DebateDebate presidencialFact checking LTBoricCrédito hipotecario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guerra cruzada en debate Anatel: candidatos arremeten contra las propuestas más “populistas” de sus contrincantes

    Parisi dice que los alcaldes ganan sueldos de $10 u $8 millones: verdadero ✅

    Debate Anatel: la posición de los candidatos sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas

    Matthei defiende polémico trap de campaña: “Nada de ese video es falso, en cambio sí era falso que tuviera alzheimer”

    Jara vuelve a desmarcarse de Boric: “Yo habría saludado a Milei de pie”

    Artés afirma que Chile tiene “300 presos por cada 100 mil habitantes”: falso ❌

    Lo más leído

    1.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    2.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    3.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    4.
    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    5.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”
    Chile

    Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”

    Guerra cruzada en debate Anatel: candidatos arremeten contra las propuestas más “populistas” de sus contrincantes

    Parisi dice que los alcaldes ganan sueldos de $10 u $8 millones: verdadero ✅

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte