Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

Durante el debate presidencial, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas afirmó que “(Boric es) descarado porque no cualquier chileno obtiene la tasa de interés que él obtuvo (para comprarse su casa). La diferencia entre pagar un 2% que le dieron a él o un 6% es una diferencia enorme. Y me encantaría que la mayoría de los chilenos pudiera obtener una tasa de interés del 2%”.

Sin embargo, lo cierto es que la tasa de interés con la que el Mandatario obtuvo su crédito hipotecario fue de 3,47%, según publicó en julio La Segunda.

Al momento de la publicación de esa información, se consultó a Scotiabank quienes señalaron que “el producto contratado cumplió con los requisitos técnicos, objetivos y estandarizados exigidos por el banco para su contratación y que se ajusta a las condiciones ofertables para el tipo de producto”.

Asimismo explicaron que “como es de conocimiento público, cuando la tasa es semivariable, tiene una tasa fija conocida durante los primeros años, pero que luego varía anualmente”.

Cuando el Presidente logró ese crédito los datos del Banco Central mostraban que las tasas de interés promedio para los créditos hipotecarios llegaron en mayo a un 4,38%, siendo el más bajo del año. La cifra está lejos del peak de 5,21%, alcanzado en diciembre de 2023.