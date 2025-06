Respecto a cambios en penal de Punta Peuco: Matthei dice que en su eventual gobierno no costaría “nada revertirlo”

El anuncio del Presidente Gabriel Boric respecto de modificar el penal de Punta Peuco y de buscar prohibir las importaciones desde territorios ilegalmente ocupados y buscar diversificar las relaciones comerciales con Israel para no depender de la industria israelí, generó múltiples reacciones en el mundo político.

Frente a las modificaciones del penal de Punta Peuco, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comentó que es un “tremendo anuncio. Me imagino que ha todos los chilenos les va a cambiar la vida. La verdad es que no cuesta nada revertirlo”.

Consultada si en un eventual gobierno revertiría la modificación, Matthei señaló que primero “vamos a ver si lo hace”.

Además, señaló que el "Presidente fue jefe de la barra brava, pues todos los anuncios donde trató de sacar aplausos, eran básicamente para dividir".

Sobre la decisión del Presidente de diversificar las relaciones con Israel, Matthei indicó que “hay personas que están pasando hambre y que han muerto por los bombardeos. Hay cosas que suceden ahí que no son aceptables, pero escoger ese drama humano para hacer un punto político no me parece”.

Por otro lado, respecto al resto al discurso del madatario, Matthei dijo que Boric “había tratado de portarse como un Estadista. Pero no fue capaz de decir que la ley de Papito Corazón nació en el gobierno del Presidente Piñera. Tampoco el proyecto de ayudar a las mujeres en los tratamientos por infertilidad, el cual también nació en el gobierno del Presidente Piñera”.

“No fue capaz de decir ninguna de esas cosas, mucho menos de los hospitales, que dijo que ha entregado que también nació con Piñera. Probalemente cuando a nosotros nos toque, también vayan a haber proyectos que partieron en este gobierno, porque así es la vida”, dijo Matthei.

“La verdad es que los anuncios fueron totalmente insustanciales para la angustia que tienen hoy las personas. Empieza a decir que estamos súper bien en materia de desempleo con casi de un millón de personas cesantes. Lo recibió en 7,5% y ahora va en 8,8% el desempleo”.