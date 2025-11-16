Resultados parciales del Servel: con el 40,36% de las mesas, Jara alcanza el 26,29% y Kast 24,66%

A las 20.05 horas, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer una nueva a actualización en recuento de resultados de la elección presidencial y las votaciones para elegir 23 senadores en siete regiones del país además de 155 diputados.

Con 16.597 mesas escrutadas, de las 40.900 mesas instaladas en el país y el extranjero, correspondiente al 40,36%, el conteo presidencial estaba liderado por Jara con 1.353.537 votos, el 26,45% de las preferencias, seguida de cerca por Kast con 1.251.710, el 24,46%.

Parisi se ubicó tercero con 952.727 votos, el 18,62%.

Luego, aparece Kaiser con 13,92%, Matthei con el 13,47%, Mayne-Nicholls con 1,28%, Enríquez-Ominami con 1,15% y Artés con el 0,65%.

Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG), Jeannette Jara, del Pacto Unidad por Chile, el independiente Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario (PNL), José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, el independiente Eduardo Artés,Evelyn Matthei, de Chile Vamos, y el independiente Harold Mayne-Nicholls, aspiran a llegar a La Moneda.