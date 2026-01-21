SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    La senadora acusó que el tema “no ha sido priorizado por el Ejecutivo”. "Si a este proyecto no se le ha puesto más urgencia, eso depende del gobierno y no de nosotros", sostuvo.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, manifestó en una nueva sesión en el Congreso la molestia de la instancia por los dichos del Ejecutivo respecto al estancamiento de la Ley de Incendios.

    El proyecto iniciado en mensaje del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023, se encuentra en su segundo trámite en el Senado y su objetivo es poner mayor énfasis en la prevención, el fortalecimiento de la gestión de emergencias y endurecer las sanciones. Sin embargo, el punto más polémico son las restricciones para el uso de suelos siniestrados, además de las dudas por la efectividad de la iniciativa gubernamental.

    A propósito de los catastróficos incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, emplazó ayer a senadores a avanzar con la iniciativa. “La ley de Incendios está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad... Ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado...Habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón”, dijo.

    Si bien la senadora Rincón ya había manifestado su descontento con este emplazamiento, este miércoles comentó ante la comisión que "son injustas las afirmaciones, cuando más el ritmo de trabajo de esta comisión ha sido de verdad muy intenso".

    “Cuando yo asumí como presidenta, este proyecto (…) estaba en el tercer bloque en el número 19, o sea de verdad hemos tratado de hacerlo todo bien“, sostuvo.

    En ese sentido, expresó que “lo que ha ocurrido en términos mediáticos con este tema es tremendamente injusto con esta comisión. Esta comisión sí ha tratado el tema, lo ha tratado en cinco oportunidades, esta es la sexta, además de las reuniones técnicas de trabajo con los equipos".

    “Echarle la culpa a quien no ha legislado a los incendios me parece súper grave, lo hizo una ministra de este gobierno. Y quiero manifestarle la molestia como presidente de la comisión y resguardando el interés de todos los colegas de la misma que han estado trabajando en este y otros temas. Esta comisión ha trabajado desde abril en adelante intensamente, me hago cargo de mi presidencia", sostuvo.

    Con ello, manifestó que “si a este proyecto no se le ha puesto más urgencia, eso depende del gobierno y no de nosotros. Y quiero hacerlo presente en esta comisión porque es una comisión importante, que ve muchos temas y que ha coordinado la agenda legislativa con el Ejecutivo”.

    En ese sentido, aseguró que ayer martes conversó con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y con la titular de la Secretaría de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, quienes le habrían expresado “su disconformidad con las declaraciones de la ministra Vallejo, porque no era efectivo que este proyecto no se haya visto, no era efectivo que no se haya priorizado y que de ser necesario lo iban a aclarar públicamente, yo les pedí que lo hicieran, porque me parece muy injusto con la comisión y conmigo”.

    “Las palabras se las lleva el viento dicen, pero gracias a Dios hay registro de que este tema se ha visto en cinco oportunidades, esta es la sexta oportunidad y no ha sido priorizado por el Ejecutivo”, aseveró.

    Más sobre:IncendiosXimena RincónCamila VallejoLey de IncendiosComisión de Hacienda

