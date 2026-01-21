Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

Un tenso inicio de sesión de sala tuvo este martes el Senado.

Si bien en tabla figuraban al menos dos asuntos conflictivos como la moción para erigir un monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera y el proyecto de reajuste, no fueron esos puntos los que encendieron la discusión.

En la ocasión, un grupo de senadoras del oficialismo, en sintonía con una arremetida comunicacional liderada por La Moneda, culparon a la actual oposición por la demora en la tramitación de la llamada ley de Incendios. El hecho ponía fin a la tregua que los últimos días habían establecido el Ejecutivo y el presidente electo José Antonio Kast producto de la emergencia en las regiones de Ñuble y el Biobío.

Este es un proyecto iniciado en mensaje del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023 y que se encuentra en su segundo trámite en el Senado, tras haber sido aprobado y despachado por la Cámara en marzo de 2024.

La propuesta busca poner mayor énfasis en la prevención, el fortalecimiento de la gestión de emergencias y endurecer las sanciones. Sin embargo, el punto más polémico son las restricciones para el uso de suelos siniestrados, además de las dudas por la efectividad de la iniciativa gubernamental.

“Presidente, usted me ha escuchado varias veces en esta sala pedir apurar la ley de Incendios en la Comisión de Hacienda. Entonces, yo espero, presidente, con todo el respeto a la comisión, poder revisar esa ley y traerla a la sala la próxima semana. En la Comisión de Agricultura (el apoyo) fue unánime”, dijo la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind. FREVS), dirigiéndose al titular de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN).

En línea con esas palabras, en la mañana, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), reiteró el llamado del Presidente Boric y emplazó a senadores a avanzar con la iniciativa. “La ley de Incendios está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad... Ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado... Habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisió n, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón”, dijo Vallejo.

La principal aludida por las críticas, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien preside la Comisión de Hacienda, respondió que el proyecto lo pondrá en votación este miércoles y descartó que la iniciativa no haya sido discutida. “Yo lamento que este tema se aborde de esta manera. La Comisión de Hacienda ha tenido más de ocho o nueve sesiones, cinco formales de la comisión y otro grupo importante de sesiones con los equipos técnicos. Quiero despejar que no lo haya tratado”, añadió, al tiempo que señaló que en el listado de prioridades del Ejecutivo la llamada ley de Incendios figuraba en el lugar 19.

“Es un proyecto que no tiene financiamiento para este año, 2026. No estaba dentro del listado de obligaciones comprometidas cuando discutimos la ley de Presupuestos... Pero aún más grave, aunque se implementara, está desfinanciado en más de 600 millones de dólares, no tiene financiamiento”, agregó Rincón.

Además, del punto de vista de fondo de este proyecto, la senadora de Demócratas añadió que “no pone el foco donde debe, no persigue con fuerza a los culpables, no fortalece de verdad al Ministerio Público, no crea herramientas de investigación y sanción”.

Tras los dichos, Sepúlveda, quien preside la Comisión de Agricultura, pidió nuevamente la palabra para responderle a Rincón. “¡Si todos los argumentos son así, vótenlo, y vótenlo en contra! Porque nosotros si hay algo que tuvimos, fueron los expertos. En la Comisión (de Agricultura), no hacemos chambonadas", remarcó.

Luego arremetió la senadora Loreto Carvajal (PPD). “Pasaron ocho meses, en donde insistimos, presencialmente y también en esta sala, de que pudiera revisarse y terminar votándose esa ley... A mí me parece fantástico que hoy día la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, tenga a bien llamar de manera urgente a aprobar este proyecto de ley. Pero quiero decir que llegamos muy tarde”, señaló.

En respaldo a Rincón, el senador Javier Macaya (UDI), quien es integrante de la Comisión de Hacienda, dijo: “Un recado a la ministra Vallejo. Y ojalá escuche el llamado que hizo el Presidente Boric con el presidente (José Antonio) Kast de no politizar la tragedia. Tratar de endilgar responsabilidades, como si una ley apagara un incendio, es mentirles a los chilenos. Y es tratar de deslizar una responsabilidad en el lugar donde no está y es politizar una cuestión... O sea, está cayendo justamente en eso. Nos tiene bastante acostumbrados en otras oportunidades la ministra Vallejo. No ocupemos el dolor de los chilenos para hacer política baja”, dijo el legislador, quien agregó que la instancia de Hacienda “es lejos la comisión que ha funcionado más veces este año y generalmente ha tenido que ver con las urgencias que ha planteado el propio Ejecutivo”.