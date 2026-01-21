SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    La ministra de la Segegob endureció el llamado del Presidente para avanzar con la iniciativa y apuntó directamente a la senadora Ximena Rincón, quien negó que ese proyecto esté entrampado. De hecho, se votará el miércoles. El senador Javier Macaya deslizó que la vocera usaba el dolor para hacer "política baja".

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Incendio forestal en Lirquén. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Un tenso inicio de sesión de sala tuvo este martes el Senado.

    Si bien en tabla figuraban al menos dos asuntos conflictivos como la moción para erigir un monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera y el proyecto de reajuste, no fueron esos puntos los que encendieron la discusión.

    En la ocasión, un grupo de senadoras del oficialismo, en sintonía con una arremetida comunicacional liderada por La Moneda, culparon a la actual oposición por la demora en la tramitación de la llamada ley de Incendios. El hecho ponía fin a la tregua que los últimos días habían establecido el Ejecutivo y el presidente electo José Antonio Kast producto de la emergencia en las regiones de Ñuble y el Biobío.

    Este es un proyecto iniciado en mensaje del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023 y que se encuentra en su segundo trámite en el Senado, tras haber sido aprobado y despachado por la Cámara en marzo de 2024.

    La propuesta busca poner mayor énfasis en la prevención, el fortalecimiento de la gestión de emergencias y endurecer las sanciones. Sin embargo, el punto más polémico son las restricciones para el uso de suelos siniestrados, además de las dudas por la efectividad de la iniciativa gubernamental.

    “Presidente, usted me ha escuchado varias veces en esta sala pedir apurar la ley de Incendios en la Comisión de Hacienda. Entonces, yo espero, presidente, con todo el respeto a la comisión, poder revisar esa ley y traerla a la sala la próxima semana. En la Comisión de Agricultura (el apoyo) fue unánime”, dijo la senadora Alejandra Sepúlveda (Ind. FREVS), dirigiéndose al titular de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN).

    En línea con esas palabras, en la mañana, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), reiteró el llamado del Presidente Boric y emplazó a senadores a avanzar con la iniciativa. “La ley de Incendios está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad... Ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado... Habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón”, dijo Vallejo.

    La principal aludida por las críticas, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien preside la Comisión de Hacienda, respondió que el proyecto lo pondrá en votación este miércoles y descartó que la iniciativa no haya sido discutida. “Yo lamento que este tema se aborde de esta manera. La Comisión de Hacienda ha tenido más de ocho o nueve sesiones, cinco formales de la comisión y otro grupo importante de sesiones con los equipos técnicos. Quiero despejar que no lo haya tratado”, añadió, al tiempo que señaló que en el listado de prioridades del Ejecutivo la llamada ley de Incendios figuraba en el lugar 19.

    “Es un proyecto que no tiene financiamiento para este año, 2026. No estaba dentro del listado de obligaciones comprometidas cuando discutimos la ley de Presupuestos... Pero aún más grave, aunque se implementara, está desfinanciado en más de 600 millones de dólares, no tiene financiamiento”, agregó Rincón.

    Además, del punto de vista de fondo de este proyecto, la senadora de Demócratas añadió que “no pone el foco donde debe, no persigue con fuerza a los culpables, no fortalece de verdad al Ministerio Público, no crea herramientas de investigación y sanción”.

    Tras los dichos, Sepúlveda, quien preside la Comisión de Agricultura, pidió nuevamente la palabra para responderle a Rincón. “¡Si todos los argumentos son así, vótenlo, y vótenlo en contra! Porque nosotros si hay algo que tuvimos, fueron los expertos. En la Comisión (de Agricultura), no hacemos chambonadas", remarcó.

    Luego arremetió la senadora Loreto Carvajal (PPD). “Pasaron ocho meses, en donde insistimos, presencialmente y también en esta sala, de que pudiera revisarse y terminar votándose esa ley... A mí me parece fantástico que hoy día la senadora y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, tenga a bien llamar de manera urgente a aprobar este proyecto de ley. Pero quiero decir que llegamos muy tarde”, señaló.

    En respaldo a Rincón, el senador Javier Macaya (UDI), quien es integrante de la Comisión de Hacienda, dijo: “Un recado a la ministra Vallejo. Y ojalá escuche el llamado que hizo el Presidente Boric con el presidente (José Antonio) Kast de no politizar la tragedia. Tratar de endilgar responsabilidades, como si una ley apagara un incendio, es mentirles a los chilenos. Y es tratar de deslizar una responsabilidad en el lugar donde no está y es politizar una cuestión... O sea, está cayendo justamente en eso. Nos tiene bastante acostumbrados en otras oportunidades la ministra Vallejo. No ocupemos el dolor de los chilenos para hacer política baja”, dijo el legislador, quien agregó que la instancia de Hacienda “es lejos la comisión que ha funcionado más veces este año y generalmente ha tenido que ver con las urgencias que ha planteado el propio Ejecutivo”.

    Más sobre:PolíticaIncendiosXimena RincónCamila VallejoJavier MacayaAlejandra Sepúlveda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Cómo será el comité político de Kast

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales consumen 212% más hectáreas que el año pasado

    Lo más leído

    1.
    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    2.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    3.
    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    4.
    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    5.
    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros
    Chile

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar