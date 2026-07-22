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    Política

    RN cita a comisión política ampliada en medio de fuerte malestar con republicanos

    El encuentro está programado para el próximo 4 de agosto en el Congreso en Valparaíso, y contará con la presencia de las bancadas parlamentarias, la directiva y los integrantes de la comisión política. Esto, en un contexto en el que en la colectividad han advertido que de mantenerse las críticas de republicanos, reevaluarán su rol en el gobierno.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Para el martes 4 de agosto, en el Congreso en Valparaíso, la directiva de Renovación Nacional (RN) citó a una comisión política ampliada en medio del malestar en la interna por la relación con el Partido Republicano y las críticas que ha recibido la colectividad por su rol en el gobierno de José Antonio Kast.

    Aunque el encuentro podría moverse unos días de acuerdo a la disponibilidad de los parlamentarios, la convocatoria fue realizada durante el lunes por la secretaria general del partido, Katherine Martorell, a todos los integrantes de la comisión política.

    Al encuentro también están convocadas las bancadas de diputados y senadores, junto con los integrantes de la directiva liderada por la senadora Andrea Balladares.

    Si bien desde la mesa del partido afirman que se trata de una instancia que se suele realizar la colectividad, sobre todo con el objetivo de coordinar la agenda legislativa y otros temas de contingencia, lo cierto es que en este caso en la interna reconocen que el factor “republicano” y también el rol del partido en el gobierno serán, sí o sí, parte de las materias que se buscará abordar.

    Y es que, si bien, pese a que en La Moneda han logrado bajar las tensiones en el sector tras el enfrentamiento que se desató por la acusación constitucional con el exministro Nicolás Grau, particularmente en RN la molestia se ha mantenido entre algunos dirigentes que insisten en que ha habido una “cancelación” por parte del Partido Republicano, lo que -advierten- de mantenerse los obligaría a reevaluar su rol como partido.

    Una de las primeras en plantear esa postura fue Martorell, quien durante la semana pasada, en entrevista con el podcast “Cómo te lo explico”, aseguró que “podemos querer estar con quien nos valore” si los republicanos mantienen sus críticas.

    “Cuando a ti te atacan y te atacan permanentemente, tienes que tener cuidado, porque nosotros somos un partido grande y un partido que puede reaccionar. Y si reaccionamos todos juntos, porque somos unidos y somos una familia diversa, pero familia, y puede ser muy complejo para el que sea que se pare al frente”, agregó.

    A ella también se han sumado figuras del partido como la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón.

    Por lo mismo, varios dirigentes adelantan que esperan que la cita en el Congreso sirva para revisar cómo proyectan al partido en el sector y también en el Ejecutivo.

    “RN parece ser parte solo simbólica del gobierno (...). Por ello, resulta fundamental no dejar de evaluar permanentemente este escenario y proyectar cómo mejorar”, sostuvo el integrante de la comisión política Víctor Blanco, consultado por el encuentro en Valparaíso.

    La molestia interna ocurre en un contexto en el que en la colectividad apuestan por posicionarse como el partido eje del gobierno. Reflejo de lo anterior -explican- fue la propuesta que entregaron la semana pasada al Mandatario en Cerro Castillo para mejorar la coordinación en el sector y tener un mecanismo de “resolución de controversias” que evite las tensiones de las últimas semanas.

    La convivencia en la derecha, de hecho, ha vuelto a enredarse en las últimas horas. En el oficialismo no cayeron bien las palabras del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien -en entrevista con CNN Chile- aseguró que “tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros”.

    En los últimos días, en esa colectividad han presionado al gobierno para que avance con proyectos como el del indulto general para los uniformados condenados en el marco del estallidos social y el denominado “Escucha su voz”, que modifica el aborto en tres causales. Ambas iniciativas han desatado la incomodidad en La Moneda.

    “Nosotros estamos por la unidad y pensamos que tarde o temprano podemos convencer a la “posición amigable en compartir un futuro mejor. En ese sentido, si las melodías de Kaiser son románticas, podemos pensar en invitarlo a bailar juntos con Chile Vamos y el gobierno”, le respondió a Kaiser el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI).

    El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, por su parte, aseguró que “cuando uno ve los proyectos que se han aprobado, el proyecto de ley complejo que tuvimos cuando hubo que subir el precio de los combustibles por la culpa de la guerra que se estaba suscitando en el Medio Oriente, este proyecto de ley de reconstrucción, el proyecto de aula protegida, la ley Retamal 2.0. ¿Quién está poniendo esa música? Y los chilenos lo saben perfectamente”.

    Más sobre:RNOficialismoGobiernoPartido RepublicanoJosé Antonio Kast

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