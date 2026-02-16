RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, respaldó la nominación del diputado Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad Pública, en medio de los cuestionamientos a su figura por los vínculos societarios -hoy inactivos- que mantuvo con los imputados del caso Tragamonedas.

Una semana después de que Kast oficializara su nombramiento, reflotó que el presidente de Amarillos constituyó sociedades con el empresario chino Bo Yang -cuyos vínculos con la diputada Karol Cariola (PC) son objeto de una investigación por tráfico de influencias-, con Alberto Hadad -relacionado al rubro de los tragamonedas y formalizado en 2019 por financiamiento irregular de campañas políticas- y con Sebastián Salazar, representante de la casa de apuestas online EstelarBet.

Incluso, voces de la actual oposición se sumaron a los reparos contra Jouannet. El timonel del Partido Nacional Libertario y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, calificó de “compleja” su continuidad en el cargo y desde el Partido de la Gente llamaron a retroceder en su nombramiento.

El diputado Andrés Jouannet. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Con todo, el legislador aludido asistió a la reunión que la futura ministra de Seguridad mantuvo esta mañana con el actual titular de la cartera, Luis Cordero y en la tarde, el propio Kast salió a respaldarlo.

A su salida de la oficina del presidente electo (OPE), en Las Condes, Balladares indicó que el presidente electo, José Antonio Kast, es quien “elige a su equipo” y que “si tiene la confianza con el subsecretario, así será”.

“De mi parte, decir que conozco a Andrés Jouannet y creo que es una gran persona, un gran profesional, que hace un aporte al país, que además conoce una zona tan sensible como la Araucanía, en la que me ha tocado estar y trabajar con él”, destacó.

Puerto Varas, 16 de Febrero 2026. El Presidente electo José Antonio Kast. Foto: Nicolás Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

“Así que creo que tiene todas las competencias para resolver y seguir en el cargo. Y obviamente, si cuenta con la confianza del Presidente, así será”, reiteró.

Al ser consultada sobre la agenda legislativa que el gobierno desea impulsar antes de terminar su periodo, con proyectos como la sala cuna universal y el Financiamiento para la Educación Superior (FES), Balladares afirmó que “está la voluntad del gobierno en sacar alguno de ellos, pero también va a depender de si son capaces de escuchar, en cada uno de estos proyectos, aquellas cosas que nosotros hemos planteado que no están bien y que no pueden avanzar los proyectos así, tal cual como están”.

Adicionalmente, la dirigente confirmó que en una reunión con los senadores electos y en ejercicio de la colectividad eligieron a Paulina Núñez como su carta para presidir la Cámara Alta.