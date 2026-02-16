SUSCRÍBETE
    Política

    Kast blinda a Jouannet ante cuestionamientos por sus vínculos con imputados de caso Tragamonedas

    Asimismo, el presidente electo valoró la revocación de asilo en Argentina a Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards en 1991.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Aprovechando su paso por el sur de Chile, debido a sus vacaciones, el presidente electo, José Antonio Kast, destinó este lunes para sostener una serie de reuniones con alcaldes de la región de Los Lagos.

    A primera hora tuvo una cita con el jefe comunal de Puerto Varas, Tomás Garate. Luego se reunió con autoridades comunales del municipio de Llanquihue.

    Posterior a eso, brindó un punto de prensa. Allí abordó la situación de su futuro subsecretario de Seguridad, el diputado Andrés Jouannet, quien preside Amarillos por Chile y se ha convertido en el más reciente flanco para el próximo gobierno. De hecho, algunas figuras políticas han pedido que no asuma el cargo el 11 de marzo.

    Esto, a raíz de sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, a través de sociedades -hoy inactivas- que él conformó.

    Ante los cuestionamientos contra uno de los integrantes de su segunda línea, Kast señaló: “Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”.

    “Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”, aseguró.

    A eso añadió: “Él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores, y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo”.

    “Hoy día todos somos parte de un equipo, y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”, blindó.

    Galvarino Apablaza

    El presidente electo también tuvo palabras para la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza en Argentina. Determinación que vuelve a abrir el camino para concretar su extradición a Chile, donde es acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards, ocurridos en 1991.

    Sobre el tema sostuvo: “Yo me alegro de la noticia de que se le quite este pseudo asilo político, que yo creo que tenía más motivaciones de ideología, porque nadie puede discutir que en Chile tengamos un buen sistema judicial y también tengamos las adecuadas protecciones para los derechos de las personas que sean juzgadas en Chile. Por lo tanto, que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantía a nuestro sistema judicial, creo que no conoce el sistema o bien hace una mirada absolutamente ideológica del tema”.

    Con todo, a eso de las 14.30, Kast finalizará su ronda de reuniones con la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.

