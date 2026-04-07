SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    RN respalda suma urgencia del gobierno a reforma penal adolescente y presiona por sanciones más duras

    Desde la bancada de diputados de la tienda destacaron avances tras una reunión con autoridades de Justicia y plantearon reforzar la reinserción, la infraestructura y el control de la reincidencia en menores de edad.

    Por 
    Roberto Martínez

    La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) valoró este martes la decisión del gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto que busca modificar la legislación vigente sobre responsabilidad penal adolescente, en medio de un debate creciente por el aumento de delitos perpetrados por menores de edad.

    El respaldo se produjo tras una reunión sostenida con el ministro de Justicia, Fernando Rabat y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, instancia en la que se revisaron los principales lineamientos de la iniciativa y se acordaron ejes prioritarios para su tramitación.

    Presión previa

    El jefe de bancada, Diego Schalper, destacó que la urgencia responde a gestiones impulsadas previamente por su sector.

    “Para nosotros era importante, porque la primera etapa fue enviarle una carta al presidente donde le pedíamos urgencia al proyecto (…) y es una alegría que se haya concretado”, señaló.

    El parlamentario además explicó que, tras el encuentro con autoridades de gobierno, se definieron tres áreas clave de trabajo: reinserción, infraestructura y fortalecimiento de la autoridad.

    “Nos hemos comprometido a trabajar en un eje de reinserción, abordar la reincidencia, mejorar la infraestructura y respaldar todo lo que restablezca la autoridad”, sostuvo.

    Endurecimiento de sanciones

    Desde la bancada oficialista enfatizaron la necesidad de actualizar la legislación para enfrentar el escenario actual. El subjefe de bancada, Eduardo Durán, afirmó que el país no puede seguir abordando este fenómeno con normas desactualizadas.

    No podemos seguir enfrentando la criminalidad juvenil con leyes del siglo pasado”, advirtió, agregando que la edad no debe ser un impedimento para sancionar delitos graves.

    En la misma línea, el diputado Mauro González subrayó que el proyecto busca elevar las sanciones para jóvenes entre 14 y 17 años involucrados en hechos violentos, señalando que el objetivo es avanzar hacia una legislación más acorde a la realidad delictual.

    González también puso el foco en el sistema penitenciario, alertando que la sobrepoblación carcelaria ha convertido a las cárceles en “escuelas del delito”, lo que, a su juicio, refuerza la urgencia de reformar el sistema.

    Pese al énfasis en el endurecimiento de penas, desde la bancada recalcaron que la reforma no puede limitarse al castigo. El diputado Jorge Guzmán sostuvo que un sistema efectivo debe integrar también políticas de reinserción.

    “Un sistema penal que funciona no solo castiga, sino que también se preocupa de reinsertar”, afirmó, advirtiendo que sin ese componente cualquier reforma podría fracasar.

    La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno en sus primeras semanas, en un escenario marcado por la percepción de aumento en delitos protagonizados por menores de edad en recintos educacionales.

    Más sobre:Responsabilidad penal adolescenteRNSuma urgenciaSancionesMenores de edadPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump cede y acepta extender su ultimátum a Irán en medio de inciertos escenarios en la región

    Ministro Rau defiende agenda laboral de la administración Kast ante críticas opositoras

    Proyecto misceláneo: Quiroz activa trabajo prelegislativo y oposición pide separar iniciativa

    Banco Central incrementa a más de US$1.200 millones sus reservas de oro monetario

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo aceleran su caída en el primer trimestre de 2026

    Presidente Kast se realizará test de drogas este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

    Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

    2.
    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    Restricción a la gratuidad: gobierno acoge controversial medida de la UDI y desata irritación de la izquierda

    3.
    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

    4.
    Cancillería hace control de daños por enredo de senador en declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

    Cancillería hace control de daños por enredo de senador en declaración conjunta de Kast y Milei en Argentina

    5.
    Chile anuncia respaldo a Argentina en reclamo por las Islas Malvinas y agradece esfuerzos por extradición de Apablaza

    Chile anuncia respaldo a Argentina en reclamo por las Islas Malvinas y agradece esfuerzos por extradición de Apablaza

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Presidente Kast se realizará test de drogas este miércoles
    Chile

    Presidente Kast se realizará test de drogas este miércoles

    Hallan cuerpo maniatado y con impactos de bala en el cráneo en la Ruta 68: víctima llevaba más de cinco días fallecida

    RN respalda suma urgencia del gobierno a reforma penal adolescente y presiona por sanciones más duras

    Ministro Rau defiende agenda laboral de la administración Kast ante críticas opositoras
    Negocios

    Ministro Rau defiende agenda laboral de la administración Kast ante críticas opositoras

    Proyecto misceláneo: Quiroz activa trabajo prelegislativo y oposición pide separar iniciativa

    Banco Central incrementa a más de US$1.200 millones sus reservas de oro monetario

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Revisa el golazo de Leandro Paredes con el que Boca Juniors se adelanta ante la UC en el Claro Arena
    El Deportivo

    Revisa el golazo de Leandro Paredes con el que Boca Juniors se adelanta ante la UC en el Claro Arena

    ¿Era roja? La infracción sobre Justo Giani que provocó una pelea entre jugadores la UC y Boca Juniors

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Trump cede y acepta extender su ultimátum a Irán en medio de inciertos escenarios en la región
    Mundo

    Trump cede y acepta extender su ultimátum a Irán en medio de inciertos escenarios en la región

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo