RN respalda suma urgencia del gobierno a reforma penal adolescente y presiona por sanciones más duras

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) valoró este martes la decisión del gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto que busca modificar la legislación vigente sobre responsabilidad penal adolescente, en medio de un debate creciente por el aumento de delitos perpetrados por menores de edad.

El respaldo se produjo tras una reunión sostenida con el ministro de Justicia, Fernando Rabat y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, instancia en la que se revisaron los principales lineamientos de la iniciativa y se acordaron ejes prioritarios para su tramitación.

Presión previa

El jefe de bancada, Diego Schalper, destacó que la urgencia responde a gestiones impulsadas previamente por su sector.

“Para nosotros era importante, porque la primera etapa fue enviarle una carta al presidente donde le pedíamos urgencia al proyecto (…) y es una alegría que se haya concretado”, señaló.

El parlamentario además explicó que, tras el encuentro con autoridades de gobierno, se definieron tres áreas clave de trabajo: reinserción, infraestructura y fortalecimiento de la autoridad.

“Nos hemos comprometido a trabajar en un eje de reinserción, abordar la reincidencia, mejorar la infraestructura y respaldar todo lo que restablezca la autoridad”, sostuvo.

Endurecimiento de sanciones

Desde la bancada oficialista enfatizaron la necesidad de actualizar la legislación para enfrentar el escenario actual. El subjefe de bancada, Eduardo Durán, afirmó que el país no puede seguir abordando este fenómeno con normas desactualizadas.

“No podemos seguir enfrentando la criminalidad juvenil con leyes del siglo pasado”, advirtió, agregando que la edad no debe ser un impedimento para sancionar delitos graves.

En la misma línea, el diputado Mauro González subrayó que el proyecto busca elevar las sanciones para jóvenes entre 14 y 17 años involucrados en hechos violentos, señalando que el objetivo es avanzar hacia una legislación más acorde a la realidad delictual.

González también puso el foco en el sistema penitenciario, alertando que la sobrepoblación carcelaria ha convertido a las cárceles en “escuelas del delito”, lo que, a su juicio, refuerza la urgencia de reformar el sistema.

Pese al énfasis en el endurecimiento de penas, desde la bancada recalcaron que la reforma no puede limitarse al castigo. El diputado Jorge Guzmán sostuvo que un sistema efectivo debe integrar también políticas de reinserción.

“Un sistema penal que funciona no solo castiga, sino que también se preocupa de reinsertar”, afirmó, advirtiendo que sin ese componente cualquier reforma podría fracasar.

La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno en sus primeras semanas, en un escenario marcado por la percepción de aumento en delitos protagonizados por menores de edad en recintos educacionales.