Rocío Cantuarias: “Kaiser ha sido consistente con las ideas de derecha a lo largo del tiempo, por eso voy a votar por él”

Mi voto a Johannes es por la consistencia que ha mostrado durante los últimos años, como político y por las ideas que ha representado. Yo soy fiel a ideas de prosperidad y las ideas de él, de su partido, son las que más me identifican. Y lo más importante es que él ha sido consistente con las ideas de derecha a lo largo del tiempo, algo que a veces pareciera faltar en el sector. Por eso voy a votar por él con muchas ganas, no como un mal menor.

¿Eso es lo que lo diferencia de los otros candidatos de derecha?

Sin duda. O sea, lo que dice, se hace, sin que existan intereses que sean más importantes que el proyecto político. Y eso durante su trayectoria como diputado, pero también durante su trayectoria como candidato. No se avergüenza de sus posiciones. Le preguntan si apoyaría una intervención de Estados Unidos a la narcodictadura de Venezuela, y él levanta la mano rapidito. Tampoco se avergüenza de su mirada por lo que sucedió en los años 70 y 73, que es algo que muchos sostenemos.

¿Y por qué no Kast?

Porque si bien ha sido más consistente que la otra candidata de derecha, igual ha tenido algunos baches en el camino. Por ejemplo, el segundo proceso constitucional, en que nos proponían una propuesta constitucional bien de izquierda, con algunos límites, es verdad, pero que ellos llamaron a aprobar, sin dar libertad de acción. Y Johannes rechazó eso, como muchas personas de derecha.

¿Qué hará si Kaiser no pasa a segunda vuelta?

Yo creo que sí va a pasar. Pero si no pasa, yo voy a votar sí o sí por quien sea oposición a Jeannette Jara. Ahí no me pierdo ni un segundo. El mismo Johannes lo ha dicho varias veces. Acá no nos podemos perder, esto es comunismo versus liberalismo.