Rodrigo Paz valora cita con Kast para fortalecer relación entre Chile y Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, valoró la cita que tuvo con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, durante el sábado bajo el marco de la cumbre “Escudo de Américas” desarrollada en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Paz detalló lo abordado en la conversación con el republicano. "Conversamos sobre fortalecer la relación económica y comercial entre nuestros países", se lee en el post.

Asimismo, sostuvo que se dialogó “sobre los más de 300 mil bolivianos que viven y trabajan en Chile” y las “nuevas oportunidades de integración energética” entre ambas naciones.

“Bolivia y Chile tienen mucho por construir juntos”, destacó Paz.

Por último, el líder latinoamericano añadió: “Avanzamos también en explorar proyectos energéticos y de infraestructura que pueden convertir a nuestra región en un polo de desarrollo y conexión para Sudamérica”.