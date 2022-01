Rojo Edwards como nuevo líder de Republicanos: “Debe existir coordinación con Chile Vamos. Eso no significa ser coalición, si no que un acuerdo mínimo que nos permita funcionar”

El pasado viernes la comisión política del Partido Republicano ratificó que el senador electo por la Región Metropolitana, Rojo Edwards, asumirá como presidente de la tienda.

Además, Arturo Squella -quien fue el coordinador político de la campaña de Kast- se desempeñará como secretario general, Macarena Bravo como prosecretaria y Ruth Hurtado -convencional- como vicepresidenta del partido.

La votación se llevó a cabo en la comisión política interna y luego fue ratificado por el consejo general de la colectividad, donde se definió a la próxima directiva por los próximos dos años. En la instancia, José Antonio Kast le entregó el pin republicano (el mismo que fue entregado en el discurso del cierre de primera vuelta en elecciones presidenciales) al nuevo presidente del partido.

Un cambio de mando de la colectividad que fue inaugurado este domingo con un punto de prensa que contó con la presencia de la nueva directiva, y el fundador y excandidato presidencial de la colectividad.

“Como nuevo presidente de Republicanos, el partido pasa a un nuevo ciclo”, comenzó Rojo Edwards. “Nosotros queremos representar una derecha republicana de futuro, que sea capaz de conectar con muchos grupos con los cuales ya hemos trabajado, pero que sea capaz de ampliar las fronteras de nuestro sector”, dijo Edwards apuntando a “propuestas de futuro con una mirada inclusiva, que inviten a todos a participar siempre defendiendo la libertad, la familia, el estado de derecho y orgullosos de lo que somos”.

En la instancia, además se dirigió al Presidente electo, Gabriel Boric, aseverando que el rol que Republicanos tendrá como oposición depende del tipo de gobierno que Apruebo Dignidad determine.

“Quiero decirle al futuro gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, que si es que él es el Boric de primera vuelta, vamos a ser una oposición durísima y, si las propuesta que nos trae son de corte comunista, estatizantes y poco democráticas, las vamos a combatir en todos los lugares que existan. Si el Boric que gobierna es el que se mostró en segunda vuelta, vamos a ser oposición firme pero leal y constructiva, siempre poniendo a Chile por delante”, afirmó el senador electo.

“Estamos orgullosos de lo que somos, y no nos vamos a limitar a reaccionar a las propuestas de la izquierda y el gobierno del presidente electo Boric. Vamos a proponer cambios en libertad, en democracia y que respete lo que somos y el estado de derecho”, anticipó Edwards.

Consultado por la dinámica que tendrá Republicanos con Chile Vamos, Rojo Edwards descartó de plano ser una coalición, pero llamó a la colaboración y trabajo coordinado.

“Nuestro interés es tener las mejores relaciones posibles, pero también queremos tener nuestra impronta propia de lo que somos los republicanos. Nosotros nunca vamos a ser una derecha que mira el pasado, miramos el futuro. No vamos a ser una derecha que solo reacciona, vamos a ser propositivos, no vamos a ser una derecha que defienda lo que hoy existe, si no que una de cambios”, dijo marcando distancia de Chile Vamos.

“Queremos tener las mejores relaciones con Chile Vamos, pero no queremos una coalición con ellos, lo que queremos es una coordinación suficiente que permita la defensa de principios en común. Evidentemente tiene que existir coordinación en el Congreso, eso no significa tener una coalición, si no que tener un acuerdo mínimo que nos permita funcionar”, concluyó al respecto.

Por su parte, el exlíder y fundador de Republicanos, quien además fue la carta presidencial de la tienda, llegando a la segunda mayoría en las últimas elecciones; junto con felicitar a la nueva directiva enfatizó que ahora le corresponde tener un rol “en segunda línea” para dar paso a las nuevas generación.

“Me retiro de la directiva, pero seguiré colaborando activamente en todo lo que me soliciten, y seguiré trabajando en el tema de las urgencias sociales que afectan a la ciudadanía y que no siempre son solucionados. De hecho, a nuestros parlamentarios elegidos les hemos hecho ver temas que por la urgencia del debate legislativo, no siempre son abordados”, dijo José Antonio Kast.

“Las bancadas y nuevas generaciones deben tener sus espacios. Es momento de que quienes hemos tenido roles de diputados o presidentes de partido, pasemos a segunda línea para colaborar, pero lo importante es que las nuevas generaciones deben ir tomando roles, ellos deben plantear sus ideas a la ciudadanía. Sería un error que yo me quedara como asesor”, añadió el exparlamentario.