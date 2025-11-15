OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Roxana Miranda: “El único candidato de izquierda real es Artés”

    El profesor la apoyó cuando ella fue candidata presidencial en 2013. Hoy ella le devuelve la mano. La costurera explica sus motivos para votar por el profesor.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    13 Noviembre 2025 Entrevista a Roxana Miranda, votante de Eduardo Artes Foto: Andres Perez Andres Perez

    “No es primera vez que apoyo a Eduardo Artés. Lo he apoyado cada vez que él ha lanzado una candidatura. Es un acto de coherencia con lo que nosotros pensamos de cómo se debe hacer la política. Lo que nos une son las mismas convicciones, el mismo sueño de refundar Chile”, plantea la excandidata presidencial Roxana Miranda.

    ¿Qué tiene él que no tienen los demás candidatos? Hay otras ofertas de izquierda.

    Como dice el profe, ¿de qué izquierda se habla ahí? La real izquierda, la que tiene convicciones, la que defiende a los pobres de Chile, no está ahí. Nosotros pensamos que el único candidato de izquierda, izquierda real, es el profesor Artés. El discurso del profesor Artés ha calado profundamente en los jóvenes. En su cierre de campaña, fuera de la biblioteca, fue impresionante la cantidad de jóvenes.

    Imagino, por sus palabras, que es crítica de este gobierno.

    Correcto. Hemos sido críticos desde que se hizo el show mediático para que Gabriel Boric pudiera inscribir la candidatura con los cachorros de la élite. Lo que uno ve es más discurso que lo que van haciendo en la práctica. En lo concreto, no se resuelven las problemáticas de la gente, del pueblo pobre. Jara es más de lo mismo, es Bachelet II. Más joven, pero es prácticamente lo mismo.

    ¿Qué haría si su candidato no pasa a segunda vuelta?

    Lo que hemos hablado hasta ahora es que en primera, segunda, tercera vuelta, siempre va a ser el profe. Lo demás... Yo prefiero rayar el voto, sinceramente.

    ¿No cree que se trata de un voto testimonial? Artés no marcó nunca en las encuestas.

    No. ¿Testimonial por qué? Se desconoce lo que la gente siente por fuera de las encuestas. Lo que el profe instala es lo mismo que he instalado yo y otros luchadores sociales en Chile.

    Más sobre:Elecciones 2025LT SábadoEduardo ArtésRoxana MirandaPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    5.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla
    Chile

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre
    Negocios

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp