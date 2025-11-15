Roxana Miranda: “El único candidato de izquierda real es Artés”

“No es primera vez que apoyo a Eduardo Artés. Lo he apoyado cada vez que él ha lanzado una candidatura. Es un acto de coherencia con lo que nosotros pensamos de cómo se debe hacer la política. Lo que nos une son las mismas convicciones, el mismo sueño de refundar Chile”, plantea la excandidata presidencial Roxana Miranda.

¿Qué tiene él que no tienen los demás candidatos? Hay otras ofertas de izquierda.

Como dice el profe, ¿de qué izquierda se habla ahí? La real izquierda, la que tiene convicciones, la que defiende a los pobres de Chile, no está ahí. Nosotros pensamos que el único candidato de izquierda, izquierda real, es el profesor Artés. El discurso del profesor Artés ha calado profundamente en los jóvenes. En su cierre de campaña, fuera de la biblioteca, fue impresionante la cantidad de jóvenes.

Imagino, por sus palabras, que es crítica de este gobierno.

Correcto. Hemos sido críticos desde que se hizo el show mediático para que Gabriel Boric pudiera inscribir la candidatura con los cachorros de la élite. Lo que uno ve es más discurso que lo que van haciendo en la práctica. En lo concreto, no se resuelven las problemáticas de la gente, del pueblo pobre. Jara es más de lo mismo, es Bachelet II. Más joven, pero es prácticamente lo mismo.

¿Qué haría si su candidato no pasa a segunda vuelta?

Lo que hemos hablado hasta ahora es que en primera, segunda, tercera vuelta, siempre va a ser el profe. Lo demás... Yo prefiero rayar el voto, sinceramente.

¿No cree que se trata de un voto testimonial? Artés no marcó nunca en las encuestas.

No. ¿Testimonial por qué? Se desconoce lo que la gente siente por fuera de las encuestas. Lo que el profe instala es lo mismo que he instalado yo y otros luchadores sociales en Chile.