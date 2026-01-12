SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano: “El gabinete está listo, solo faltan confirmaciones”

    Las secretaria general de republicanos afirmó que Kast necesita tomarse el tiempo necesario para seleccionar a las mejores personas. “Hoy día no podemos estar cometiendo los mismos errores que cometió este gobierno, improvisando", afirma.

    Por 
    Javiera Ortiz
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a las especulaciones en torno al primer gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, y confirmó que la mayoría del equipo de ministros estaría seleccionado a una semana del 20 de enero, plazo autoimpuesto por el republicano para anunciar al primer gabinete de su mandato.

    “El gabinete entiendo que ya está listo, faltaban sólo unas pequeñas confirmaciones. El equipo que tiene que ver con los ministros que son más visibles y tienen que estar en el traspaso del gobierno saliente, ya están, Interior, Segpres (Secretaría General de Presidencia), Hacienda", confirmó Hurtado en conversación con radio Agricultura.

    En ese sentido, la secretaria general de republicanos afirmó que algunos de los posibles ministros deben resolver situaciones contractuales para confirmar definitivamente su participación y que el presidente electo necesita tomarse el tiempo necesario para seleccionar a las mejores personas.

    Hoy día no podemos estar cometiendo los mismos errores que cometió este gobierno, improvisando, sino que más bien hay que llegar y posicionarse muy bien, tomar posesión de cada uno de los ministerios para hacer los cambios correspondientes que los chilenos necesitan”, sostuvo Hurtado.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Sobre la cartera de Seguridad, Hurtado aseguró que el equipo del presidente electo ha trabajado hace tiempo en las medidas que adoptará su gobierno al ser la principal prioridad. “Nuestras medidas están principalmente en materia de seguridad. De hecho en este plan de 90 días, más del 50% se basa en algunas medidas administrativas y cambios legislativos en materia de seguridad”, afirmó.

    Fin de la tregua entre Kast y el Presidente Boric

    Asimismo, Hurtado se refirió a las declaraciones emitidas hace algunos días por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien afirmó que a Kast “le duró poco el traje de estadista”.

    “Creo que son palabras un poco desesperadas. Vemos que la aprobación del Presidente (Boric) nunca logró subir del 35%. El habló solo a una parte de los chilenos, y lo que busca el presidente electo es todo lo contrario”, sostuvo las secretaria general del PR.

    “Más allá de lo que se comenta, lo importante hoy día es que el presidente electo no ha perdido ningún día después de su elección de trabajar para tener a las mejores personas y para poder implementar este plan de gobierno con el que se comprometió con todos los chilenos”, agregó Hurtado.

    Aún así, destacó que el Partido Republicano espera que aquel clima no entorpezca el traspaso de mando.

    “Otra cosa es lo que tiene que ver con el cambio de gobierno y ahí esperamos toda la generosidad política y la amistad cívica posible, ya que eso también depende de la información que le puedan compartir al equipo del presidente electo para ir evaluando la situación en la que se encuentra el país para implementar este gobierno de emergencia”, sostuvo Hurtado.

    Más sobre:Ruth HurtadoPartido RepublicanoJosé Antonio KastGabriel Boric

