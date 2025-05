Sebastián Sichel acusa al FA de generar una “cultura de dependencia” del Estado y advierte que es “peligrosa”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y vocero de campaña de la candidata Evelyn Matthei, ahondó en la polémica de los 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica.

Este domingo, Sichel indicó que “el gobierno tiene que ser drástico con esto, no es un problema político de un gobierno u otro, pero sí hay una sensación en general de que el empleo público se tranformó en un lugar de agencia de empleo de razones políticas”.

“Todos los partidos tienen el problema, pero el FA generó una cultura de dependencia del Estado que yo la encuentro peligrosa” , puntualizó.

En el programa Mesa Central de Canal 13, Sichel comentó que “se ha transformado en un hábito usar las licencias como unas vacaciones. Acá en Ñuñoa me encontré con funcionarios que tienen 180 días de licencias en dos años, sin enfermedades terminales. Los funcionarios públicos se sacan la cresta, pero algunos patudos abusan del sistema".

“Hay gente que, efectivamente, sí necesita atención, pero justo una persona está con licencia y al final uno contrata el reemplazo y lo pagas igual. Por lo que yo que quiero es echar a las personas que abusan de las licencias” , indicó.

Sichel remarcó que “nosotros tenemos una dotación de alrededor 600 funcionarios, pero tenemos unos 50 que no existen, que son fantasmas, porque están con licencias, porque siempre demuestran enfermedades. Hay casos graves, con enfermedades críticas, con funcionarios que han fallecido y que tienen toda la razón de pedir licencia. Pero hay casos que no tienen ninguna explicación”.

“Estos 126 casos, de funcionarios que abusaron de licencias en Ñuñoa, la mayoría de ellos entraron en los últimos cuatro años al municipio. Por lo tanto, entran y empiezan a pedir licencias. En la Corporación de Desarrollo Social, me encontré con dos personas que después de tres meses que había asumido aparecieron en la oficina con licencias no sanas” , dijo en el programa.

Añadió que “hay una alta responsabilidad de esta sensación de que el Estado es una agencia de empleo y que, cuando gana el gobierno, entra mucha gente nueva y que rápidamente pide licencia”.

“Siempre le pego al Frente Amplio en esto, en su frivolidad con la que se han tomado la pega pública. En general, llegan cabros jóvenes como a hacer política y que después te dicen ‘yo soy de otro sector político entonces no quiero trabajar con usted’. Yo me digo ‘perdón pero si es un trabajo y le pagan por las horas que cumplen y tiene que irse si no cumple el horario. No es una decisión de voluntad de si usted podría o no trabajar para la administración de turno`“, reflexionó el alcalde.

“Hay que ver cómo ha crecido el empleo público en el último tiempo. En Ñuñoa, una corporación que se administraba con 33 personas hace cuatro años pasó a tener 120 en el periodo de Emilia Ríos . Entonces esto se ha transformado en una forma de contratación de gente joven que es peligrosa para el sistema" agregó el alcalde de Ñuñoa.

Sichel concluyó con que “si uno ve la curva de crecimiento del empleo público, es una locura y eso demuestra que no se valora el trabajo público con cómo se tiene que valorar, porque es una forma de contratar ilimitadamente a personas. Es una forma de financiamiento de apoyo a campañas. En las fundaciones y el empleo público hay una fórmula de financiamiento de campañas”.