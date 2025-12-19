SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Secretaria nacional de la DC respalda que Frei reciba a Kast ahora que es presidente electo

    Alejandra Krauss, exvocera de la candidatura de Jeannette Jara, apuntó que la nueva cita entre el expresidente y el republicano "se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar".

    Alonso Aranda
    Alejandra Krauss, secretaria general de la DC. Foto: Diego Martin /Aton Chile.

    La secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC) y exvocera de la candidatura de Jeannette Jara, Alejandra Krauss, respaldó este viernes que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle reciba nuevamente a José Antonio Kast, ahora que es mandatario electo.

    La reunión de este viernes entre el ex jefe de Estado y el republicano se da luego del polémico encuentro que sostuvieron ambos en la casa del histórico falangista con antelación al balotaje y por la cual el Tribunal Supremo de la DC decidió suspender su militancia en el partido.

    Esta semana Frei presentó sus descargos al TS, donde pidió que se declare la inhabilidad de miembros del organismo disciplinario que firman la acusación por prejuzgamiento, además de solicitar que se alce la medida preventiva de suspensión de militancia.

    En medio de ese proceso, Krauss, crítica de esa primera cita, en esta jornada mostró una postura distinta respecto a la reunión de hoy.

    “En una democracia como la de nuestro país, con tradiciones que el mundo ha destacado, las diferencias políticas, incluso cuando estas son profundas, no anulan el deber de actuar con sentido de Estado”, dijo.

    En ese sentido, apuntó que “la reunión entre un expresidente de la República, y en este caso con el presidente electo, no con el candidato en campaña, se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar, que es fundamentalmente el respeto a la voluntad soberana del pueblo, y contribuir a esta transición y entrega del poder en forma respetuosa y democrática”

    La dirigente democratacristiana, además, sostuvo que no es el único encuentro que Kast sostendrá con un exmandatario, y recordó que también existen conversaciones para sostener una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet.

    Dicha cita, eso sí, guarda relación con la postulación de la ex jefa de Estado a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto, debido que es al nuevo gobierno al que le corresponderán las gestiones para dicha campaña si Kast se abre a respaldarla. Hasta ahora, lo que ha dicho es que es una situación que debe ser evaluada.

