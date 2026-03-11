Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

Tras la ceremonia de cambio de mando, la recién asumida vocera de gobierno, Mara Sedini, no descartó un cambio en la agenda del Presidente José Antonio Kast en su primer día como Jefe de Estado.

Y es que dentro de sus actividades para hoy, Kast fijó la inauguración del año escolar en el liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa.

Sin embargo, su agenda podría cambiar a raíz del ataque al carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas, que ahora se mantiene con muerte cerebral.

Si bien desde el equipo de Presidencia ya anunciaron que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajará a Puerto Varas para ver el tema, no se descarta un ajuste a lo programado por Kast.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Además, sobre la misma situación, Sedini señaló: “Lo importante es que esta situación hay que manejarla con mucha delicadeza”.

“En un día como hoy, donde se vive una situación muy republicana, donde tenemos un cambio de mando y ocurre una tragedia en la institución de Carabineros que además hay que rendirle respeto en este momento porque nos están acompañando, nuevamente se pone a la institución de Carabineros en un estándar de profesionalismo tremendo y eso hay que mencionarlo”, dijo.

“El Presidente Kast tiene bastantes actividades protocolares y hay que ir viendo cómo eso se va adaptando a la situación que estamos viendo hoy día”, sostuvo.

“No se descarta un cambio en su agenda”, agregó.