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    Segpres informa que proyectos de seguridad escolar ingresan con suma urgencia y que megarreforma está en revisión final

    Si bien el ministro zanjó que su par de Hacienda es el que debe dar cuenta del ingreso del "Plan de Reconstrucción Nacional, planteó que ve "difícil" que ocurra esta semana: "Podríamos ingresarlo el día viernes, pero no tiene mucho sentido práctico, puesto que igualmente tenemos que esperar el día lunes para que se dé cuenta en la Cámara de Diputados o el día martes”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Posterior a la firma del Presidente José Antonio Kast a los proyectos de ley destinados a combatir la violencia escolar en los colegios, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, abordó la tramitación de dichas iniciativas.

    “Los proyectos a esta hora ya están ingresados. Lo hacemos también con suma urgencia, esto significa 15 días en cada Cámara”, explicó.

    En esa línea, sostuvo que “a alguien le puede parecer de que esto es como demasiado exigente o demasiado rápido, pero naturalmente nosotros vamos a tener la flexibilidad de ser necesario, en caso de que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado nos pidan algún tiempo más”.

    “Sí quisimos ponerle urgencia porque la situación que hemos conocido en estas últimas semanas al interior de establecimientos educacionales en distintos lugares del país, amerita a que tengamos una acción rápida”, argumentó.

    Por otro lado, el líder de la Segpres también abordó la postergación del ingreso de la megarreforma, o bien el “Plan de Reconstrucción Nacional”, un paquete de más de 40 medidas, que contemplará ajustes tributarios, reconstrucción por incendios, permisología, beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    Y es que inicialmente el proyecto ingresaría esta misma jornada al Congreso, pero dado que aún hay algunos pendientes en su revisión, la iniciativa será ingresada la próxima semana. Así lo dejó ver García Ruminot.

    “Ingreso del proyecto de Reconstrucción es una pregunta concreta que debe responder el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Estamos trabajando intensamente, se están haciendo todas las coordinaciones, estamos en las revisiones ya finales del texto, pero en esto claramente todo lo que es la operación técnica, todo lo que es la operación de contenido técnico, contenido específico, lo lleva el Ministerio de Hacienda”, dijo.

    Luego agregó: “Yo veo un poco difícil que ingrese esta semana, podríamos quizás ingresarlo el día viernes, pero no tiene mucho sentido práctico, puesto que igualmente tenemos que esperar el día lunes para que se dé cuenta en la Cámara de Diputados o el día martes”.

    Más sobre:José Antonio KastEducaciónSeguridadJosé García Ruminot

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