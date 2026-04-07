Gobierno posterga ingreso de megarreforma: busca alinear al oficialismo y apuesta por reforzar agenda en seguridad-educación

Este lunes, cerca de las 10:30, los jefes de bancada y presidentes de partido del oficialismo llegaron hasta La Moneda con el objetivo de participar de un nuevo comité político ampliado.

El encuentro no era menor. Los dirigentes esperaban conocer los detalles del megaproyecto legislativo del gobierno, bautizado bajo el nombre de “Plan de Reconstrucción Nacional”, que según les habían adelantado desde el Ejecutivo, ingresaría este martes al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados.

Esto, al tener implicancias en el gasto fiscal debido a medidas como la exención del pago de IVA a la primera vivienda y la rebaja del impuesto a las empresas del 27% a un 23%.

Pero según se les adelantó en la instancia, la iniciativa finalmente no entrará durante esta jornada y, según transmiten desde La Moneda, lo más probable es que se concrete la próxima semana. Esto -explican- en medio de algunos pendientes en su revisión y la inquietud en el sector por su tramitación.

En Palacio transmiten que aunque se ingresara a fines de esta semana, no tiene ningún efecto en la tramitación, ya que recién se dará cuenta la próxima para iniciar su discusión.

El proyecto se ha transformado en la principal apuesta de la administración de José Antonio Kast para su “gobierno de emergencia”. No solo contempla más de 40 medidas, sino que lo hace en un total de cinco áreas distintas que van desde ajustes tributarios, reconstrucción por incendios, permisología, beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

Por lo mismo, en consideración de que su aprobación en el Congreso será clave para que el Ejecutivo pueda avanzar en su programa de gobierno, es que se definió darle algunos días más a su revisión para evitar eventuales errores o temas que puedan significar un flanco más que con la oposición, con el propio oficialismo.

Así, en el comité político ampliado -el que fue liderado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien estaba en calidad de vicepresidente de la República debido a que el Mandatario se encontraba en Argentina, y en el que participaron los ministros José García (Segpres) y Mara Sedini (Segebob)- no solo se les adelantó que al menos la discusión legislativa no empezará esta semana, sino que también se les solicitó focalizar la agenda en la seguridad en colegios, para lo que se empezaron a trabajar una serie de propuestas y se confirmó que durante este martes ingresarán dos proyectos en la materia, con discusión inmediata.

Esto, después del caso en un establecimiento de Calama, en el que un estudiante asesinó a una inspectora y dejó en estado grave a otras cuatros personas.

“En el comité político se resolvió que esta semana la prioridad lo va a tener el tema de seguridad, particularmente en los colegios. El proyecto de reactivación económica es un proyecto muy grande, en el que todavía se pueden seguir afinando algunos detalles, y por lo tanto se optó por darle esta semana al Ministerio de Hacienda para que siga afinando ese proyecto”, confirmó tras el encuentro el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Su par del Partido Republicano, Arturo Squella, en tanto, afirmó que “el vicepresidente de la República (Claudio Alvarado) nos informó hoy día de que faltan algunos trámites que hacer (...). Así que no sabemos si es que va a entrar esta semana”.

El diseño de La Moneda

Aunque en Hacienda y en los partidos del oficialismo transmitían que el proyecto se iba a ingresar esta semana, en Palacio aseguran que no estaba cerrado del todo.

Por una parte -afirman- no solo porque el proceso para su elaboración ha demorado, restando todavía una revisión final y que se reúna el comité de ministros para revisar las modificaciones a leyes medioambientales, sino también porque se ha apostado por hacer un fuerte trabajo prelegislativo con los parlamentarios oficialistas para evitar eventuales descuelgues que enreden la discusión.

Esto, en un escenario en que ya algunos han pedido que la iniciativa ingrese con proyectos separados y no como una gran reforma.

Lo anterior, en un contexto en que no solo propuestas de la iniciativa como la limitación de la gratuidad -la que se debería modificar- recibieron críticas de la derecha, sino que también porque la crisis por el alza de los combustibles ha significado costos para el sector.

Así, durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió a los representantes del sector de las comisiones de Hacienda en la Cámara y el Senado, donde les explicó los alcances de la ley “miscelánea” y confirmó que sería ingresada en los próximos días.

“Se trata de un proyecto muy diverso pero que tiene un foco puesto en el crecimiento, en que Chile vuelva a ser el país ancla del crecimiento en Latinoamerica. Desde ese punto de vista, hay tiempos legislativos que tienen que ir conversando con esta intención”, dijo el senador Javier Macaya (UDI) tras la cita.

En paralelo, en el comité político se reiteró el llamado mantenerse ordenados para sacar adelante la agenda de La Moneda.

Ajuste en el nombre del proyecto

En el sector, el lineamiento ha sido claro: no se trata de un proyecto de reconstrucción, sino de reactivación económica.

Por lo mismo, varios de sus dirigentes pasaron de hablar de reconstrucción a reactivación. Esto, con el objetivo de que no sea asociado a las medidas para la reconstrucción por los incendios que afectaron a una parte del país.

“Yo le he sugerido al gobierno que a este proyecto no le llamen proyecto de reconstrucción porque puede ser confuso, la gente puede imaginarse que estamos hablando de los incendios, sino que como una de las cosas que la gente votó es el tema de la reactivación económica, porque es una de las tres promesas grandes del Presidente Kast, yo a este proyecto le llamaría proyecto de reactivación económica”, dijo el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en T13 Radio.

“Todo gira en torno a la reactivación económica que hoy día me da la impresión de que todo Chile comparte que es una urgencia. Más aún teniendo en vista la crisis por la cual nos encontramos atravesando a propósito del alza del valor del petróleo“, planteó Arturo Squella, por su parte.

En el gobierno junto con apostar a fortalecer el respaldo político en el sector hacia su reforma, también vieron otros factores para postergar el ingreso de la iniciativa: quieren esperar una presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en el Congreso. Ahí, dicen las mismas fuentes, se deberían entregar más detalles de la situación en las arcas fiscales y el déficit que han cuestionado desde el gobierno, lo que -creen- podría favorecer la tramitación de la iniciativa al instalar la “emergencia económica” en la que -apuntan- se encuentra el país.

“Es importante que este proyecto salga bien. Lo vamos a ingresar en los próximos días, pero hemos hecho revisiones, hemos conversado y sociabilizado también con los parlamentarios", dijo la vocera de gobierno Mara Sedini.

Respecto a los detalles y eventuales cambios, Quiroz, por su parte, explicó que “se anunciaron temas generales que son los mismos que se mantienen, pero después obviamente uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo: recuperar el crecimiento económico de Chile”.