¿Seguir los pasos del PS? Se desborda rebelión en la DC para bajar candidatura de Alberto Undurraga

El 30 de abril fue el día que lo cambió todo para la Democracia Cristiana (DC). Con la inscripción de la primaria presidencial oficialista, en el pacto Unidad por Chile, la colectividad entró en un complejo dilema: qué hacer con la candidatura de Alberto Undurraga.

A mediados de marzo, la junta nacional de la colectividad proclamó al diputado y presidente DC como su abanderado en primarias con el Socialismo Democrático. Sin embargo, los partidos de esa coalición optaron por privilegiar una alianza electoral con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Algo que para el propio Undurraga era una línea roja.

Como la Falange no participará de esos comicios, y esa era una condición para llevar adelante la candidatura, el partido está dividido como hace tiempo no lo estaba: entre quienes apuestan por llevar a Undurraga a la primera vuelta y los que consideran que su postulación llegó hasta el miércoles de esta semana.

Una de quienes cree que la candidatura de Undurraga no debe seguir en pie es Alejandra Krauss, la secretaria nacional del partido. Ella, de hecho, ha sostenido conversaciones con distintos dirigentes de la colectividad para explorar opciones. En privado, además, ha hecho ver al presidente de la DC que si bien ella lo apoyaría, la postulación siempre tendría que ser evaluada según las circunstancias. Y con la elección parlamentaria como objetivo principal.

Los escenarios posibles fueron discutidos en una reunión que convocó a algunos de los principales dirigentes del partido en el Café Torres de Isidora Goyenechea el lunes de la semana pasada. Hasta ahí llegaron Krauss, el senador Francisco Huenchumilla, la vicepresidenta Paulina Mendoza y consejeros nacionales como Matías Rojas, Luis Ruz, Guido Iturriaga, Myriam Verdugo, Dinka Tomic y Jacqueline Saintard.

En esa instancia, algunos de los consejeros solicitaron al senador por La Araucanía instar a Undurraga a tener flexibilidad de cara a los desafíos que se vienen, en consideración de que, en ese momento, aún era una opción sumarse a la primaria.

En este grupo, en que abundan los “chascones”, es extendida la idea de que hoy el principal objetivo del partido debe ser obtener un buen resultado en la parlamentaria. Para lograr eso, varios de ellos son partidarios de respaldar a Carolina Tohá, la abanderada del Socialismo Democrático, y por lo tanto, deponer la candidatura DC.

El propio Huenchumilla, quien además es vicepresidente de la DC, sostuvo una reunión con la exministra del Interior a fines de abril, cuando ella visitó La Araucanía como parte de su despliegue. Según comentan en la Falange, el encuentro tuvo el objetivo de abordar las aspiraciones parlamentarias del partido. Otro acercamiento significativo entre la DC y Tohá fue la incorporación de la exgobernadora Cristina Bravo, militante de la Falange, en el equipo de campaña de la exministra en el Maule.

La participación de Krauss en instancias en que se ha puesto en duda la candidatura de Undurraga es criticada en parte de la DC. Particularmente, entre quienes consideran que ella no ha respaldado al diputado, sino que ha privilegiado la idea de tener acercamientos con Michelle Bachelet -antes de que ella descartara ser candidata- y ahora con Tohá.

Uno de los que se atreven a cuestionar a Krauss públicamente es el consejero nacional Nicolás Preuss. “La secretaria nacional de la DC decidió ponerse al frente de la línea de conducción de Undurraga y la mesa nacional, lideró al sector minoritario del partido que ha logrado mellar y disminuir nuestras propias opciones presidenciales”, dijo.

Y agregó: “Hoy Alejandra Krauss lidera la disidencia a Undurraga y la mesa nacional, ha dejado de lado su rol de secretaria nacional, ha dejado de dar garantías a toda la militancia. Por ende, junto a un grupo de consejeros y presidentes regionales, plantearemos la necesidad de que deje la secretaria nacional del DC”.

Qué hacer con la candidatura de Undurraga ha tensionado al partido profundamente. En el grupo de WhatsApp -que comparte el consejo nacional- el miércoles hubo un duro intercambio entre sus integrantes.

“La prensa no cubre el aislamiento (en referencia a la decisión de no ir a la primaria) como coherencia, sino como fracaso”, reclamó Matías Rojas.

“Ya, Mati. Es mucho por hoy. Buenas noches a todos”, contestó el vicepresidente Gianni Rivera.

“Buenas noches, Gianni. Te agradezco el tono de este chat (...). En el comunal de Viña me acusaste de estar comprado por el PC. Acá no. Vamos avanzando”, replicó Rojas.

“No seas acusete, ya estás viejo para eso”, concluyó el vicepresidente.

Luego, la también consejera nacional Jacqueline Saintard escribió un extenso mensaje en que planteó que “seguiremos negociando el acuerdo parlamentario, que, con esta decisión (de no sumarse a la primaria), queda más complicado y postergado”.

Las tensiones también fueron abordadas por la bancada de diputados de la DC, en una reunión telemática que convocó Héctor Barría. De acuerdo a quienes participaron del encuentro, el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo advirtió que la decisión de llevar una candidatura presidencial podía provocar que se dejara solo al partido en las parlamentarias y que eso sería crítico para el partido.

Aedo ha sido una de las voces más críticas de la candidatura de Undurraga. Por lo mismo, el lunes de esta semana, el diputado Ricardo Cifuentes hizo un llamado al orden en su cuenta de X. “Es necesario que mi colega y camarada Aedo se calme y ponga la pelota en el piso. Se ha pasado todos los pueblos, entre Santiago y Concepción”, escribió.

Otra de las voces que cuestionan tener una carta propia es la del senador Iván Flores. “Yo he leído el voto político de la junta nacional y es muy claro: habilita a nuestro presidente, Alberto Undurraga, para ser candidato a las primarias y establece con quiénes se hace (…). No yendo a primarias, por lo tanto, cae la candidatura. Eso es de la mínima comprensión de un documento oficial. A partir de esa fecha (el 30 de abril), el candidato Undurraga no está mandatado para ser precandidato presidencial”.

Así como Flores, quienes critican la postulación de Undurraga son partidarios de que una nueva sesión de la junta nacional decida qué camino tomar. Esa instancia será la oportunidad para reafirmar la candidatura del diputado o, por el contrario, abrazar la postulación de Tohá y renunciar a participar de la elección, como ya lo hizo el Partido Socialista (PS).

“El partido proclamó como candidato presidencial a Undurraga, es una realidad. En base a aquello estamos trabajando y viendo los escenarios. Si alguien tienen dudas, un reparo mayor, estamos encantados siempre de ir a la junta nacional. Es un gran espacio, donde resolvemos nuestros conflictos. Pero el candidato presidencial de la DC, elegido por la junta, es Undurraga”, dijo el vicepresidente Rivera.

Entre quienes defienden la opción de Undurraga, hay quienes proponen esperar hasta el 29 de junio, cuando se conozca el resultado de la primaria. Y es que si Tohá logra imponerse, creen, el diputado tendría que dar un paso al costado. Por el contrario, si Jeannette Jara o Gonzalo Winter vencen, él debería llegar a la papeleta para convocar al voto de centroizquierda.