BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Segundo tiempo de Jara: la creciente influencia del exequipo de Vallejo

    El grupo de excolaboradores de la Segegob que desembarcó en Londres 76 -que es llamado informalmente como el "Grupo de Amigos de Vallejo" (GAV)- hoy trabaja bajo la conducción de la senadora socialista Paulina Vodanovic.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Jeannette Jara asomada por la ventana del sexto piso de su comando, en Londres 76.

    Al menos ocho integrantes del equipo de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) que lidera la ministra Camila Vallejo (PC) dejaron el gobierno y hoy están en el comando presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

    El grupo, conocido informalmente en el Ejecutivo como el Grupo de Amigos de Vallejo (en referencia al Grupo de Amigos Personales (GAP) del expresidente Salvador Allende), ha ido ganando una creciente influencia en el equipo de Jara.

    El último en sumarse al comando tras la primera vuelta presidencial fue el periodista Sebastián Fierro, exsubdirector de la Secretaría de Comunicaciones, quien llegó a colaborar directamente con la exjefa de gabinete de Vallejo y una de las personas más próximas a ella, Susana González (PC).

    La administradora pública y magíster en ciencia política llegó formalmente en agosto a Londres 76, luego de que Jara ganara las primarias del sector. Previo a eso, ella y Fierro colaboraron activamente por su candidatura, fuera de horario laboral, según aseguran.

    En esos días se evaluaba el eventual desembarco de la ministra Vallejo en la cruzada electoral de Jara, lo que finalmente fue desestimado. En parte porque la ministra comunista planteó su determinación de acompañar al Presidente Gabriel Boric hasta el final de su mandato y también porque el equipo estratégico de Jara llegó a la temprana conclusión de que el camino para enfrentar la candidatura debía ser desmarcarse del gobierno.

    Los ex-Segegob en el comando de Jara.

    La dupla González-Fierro fue bien valorada por Jara durante las primarias. Ambos apostaron por una fuerte campaña digital que ayudó a instalar a la exministra como una figura pública más allá de su rol en el gobierno del Presidente Gabriel Boric y abogaron por mantenerla lejos del tono confrontacional que tenían sus contendores Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (FA).

    Otra excolaboradora de Vallejo que tiene un rol importante en la campaña es la exsubsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch (PS), quien hoy está a cargo del equipo territorial del comando y ha debido enfrentar cuestionamientos internos de su propia tienda, el Partido Socialista, por su despliegue en regiones.

    Los otros exsesegob están en el área de comunicaciones del comando. Se trata de la periodista Noelia Campos, quien suele acompañar a la candidata a las sus pautas importantes; Diego Cornejo, quien dio un paso al frente tras ser reconocido como uno de los que manejó las redes sociales de Jara en las primarias, y la fotógrafa Valentina Palavecino, quien ha acompañado a la abanderada en momentos importantes como visitas a regiones o la reunión que tuvo este jueves con la expresidenta Michelle Bachelet.

    Otra exasesora de la Segegob que desembarcó recientemente en el comando es Aida Weitzel, quien dejó el ministerio de Vallejo en junio para recalar en el Ministerio de Seguridad.

    Con un rol operativo también se estrenó esta semana el exconvencional Ignacio Achurra, quien el pasado 16 de noviembre fue electo como diputado.

    El militante del Frente Amplio fue, hasta julio de este año encargado de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Segegob, entidad vinculada con el despliegue en terreno, y ahora es uno de los tres coordinadores del equipo de voluntarios de la campaña, que también integran los diputados Gonzalo Winter (FA) y Ana María Gazmuri (AH).

    El debut de Vodanovic

    Todos los exsegegob que trabajaron para Vallejo en el gobierno hoy están bajo el mando de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien el viernes pasado fue presentada como “jefa de campaña”.

    Vodanovic recibió el llamado de Jara solo un día antes de que se presentara el comando 2.0, y luego de que la candidata le pidió un paso al costado a su asesor de estrategia Darío Quiroga por los dichos que pronunció en el pasado sobre el PDG y el excandidato presidencial Franco Parisi.

    El plan original era que Vodanovic fuera la encargada territorial de la campaña en el sur, pero pasó a ser la figura más importante de la cruzada de Jara a La Moneda y al interior del comando reconocen que se tomó el espacio.

    Ella se coordina con el resto de jefaturas del comando, como la misma Susana González; Camila Miranda (FA), de contenidos; Nicole Cardoch, territorial; Daniel Nuñez (PC), de estrategia, y Javiera Milla, de avanzada.

    Esta última es, además, una de las figuras más cercanas a Jara.

    Otros rostros con peso propio en el comando son el diputado electo Marcos Barraza; Ricardo Solari (PS), quien ha estado encima de la franja; Pablo Monje, administrador electoral; Ignacio Rojas, en el manejo de las redes, y los encargados de los temas operativos como Javier Albornoz y el jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén.

    Más sobre:Jeannette JaraCamila VallejoPaulina Vodanovic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida