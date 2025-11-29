Segundo tiempo de Jara: la creciente influencia del exequipo de Vallejo

Al menos ocho integrantes del equipo de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) que lidera la ministra Camila Vallejo (PC) dejaron el gobierno y hoy están en el comando presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

El grupo, conocido informalmente en el Ejecutivo como el Grupo de Amigos de Vallejo (en referencia al Grupo de Amigos Personales (GAP) del expresidente Salvador Allende), ha ido ganando una creciente influencia en el equipo de Jara.

El último en sumarse al comando tras la primera vuelta presidencial fue el periodista Sebastián Fierro, exsubdirector de la Secretaría de Comunicaciones, quien llegó a colaborar directamente con la exjefa de gabinete de Vallejo y una de las personas más próximas a ella, Susana González (PC).

La administradora pública y magíster en ciencia política llegó formalmente en agosto a Londres 76, luego de que Jara ganara las primarias del sector. Previo a eso, ella y Fierro colaboraron activamente por su candidatura, fuera de horario laboral, según aseguran.

En esos días se evaluaba el eventual desembarco de la ministra Vallejo en la cruzada electoral de Jara, lo que finalmente fue desestimado. En parte porque la ministra comunista planteó su determinación de acompañar al Presidente Gabriel Boric hasta el final de su mandato y también porque el equipo estratégico de Jara llegó a la temprana conclusión de que el camino para enfrentar la candidatura debía ser desmarcarse del gobierno.

Los ex-Segegob en el comando de Jara.

La dupla González-Fierro fue bien valorada por Jara durante las primarias. Ambos apostaron por una fuerte campaña digital que ayudó a instalar a la exministra como una figura pública más allá de su rol en el gobierno del Presidente Gabriel Boric y abogaron por mantenerla lejos del tono confrontacional que tenían sus contendores Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (FA).

Otra excolaboradora de Vallejo que tiene un rol importante en la campaña es la exsubsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch (PS), quien hoy está a cargo del equipo territorial del comando y ha debido enfrentar cuestionamientos internos de su propia tienda, el Partido Socialista, por su despliegue en regiones.

Los otros exsesegob están en el área de comunicaciones del comando. Se trata de la periodista Noelia Campos, quien suele acompañar a la candidata a las sus pautas importantes; Diego Cornejo, quien dio un paso al frente tras ser reconocido como uno de los que manejó las redes sociales de Jara en las primarias, y la fotógrafa Valentina Palavecino, quien ha acompañado a la abanderada en momentos importantes como visitas a regiones o la reunión que tuvo este jueves con la expresidenta Michelle Bachelet.

Otra exasesora de la Segegob que desembarcó recientemente en el comando es Aida Weitzel, quien dejó el ministerio de Vallejo en junio para recalar en el Ministerio de Seguridad.

Con un rol operativo también se estrenó esta semana el exconvencional Ignacio Achurra, quien el pasado 16 de noviembre fue electo como diputado.

El militante del Frente Amplio fue, hasta julio de este año encargado de la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la Segegob, entidad vinculada con el despliegue en terreno, y ahora es uno de los tres coordinadores del equipo de voluntarios de la campaña, que también integran los diputados Gonzalo Winter (FA) y Ana María Gazmuri (AH).

El debut de Vodanovic

Todos los exsegegob que trabajaron para Vallejo en el gobierno hoy están bajo el mando de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien el viernes pasado fue presentada como “jefa de campaña”.

Vodanovic recibió el llamado de Jara solo un día antes de que se presentara el comando 2.0, y luego de que la candidata le pidió un paso al costado a su asesor de estrategia Darío Quiroga por los dichos que pronunció en el pasado sobre el PDG y el excandidato presidencial Franco Parisi.

El plan original era que Vodanovic fuera la encargada territorial de la campaña en el sur, pero pasó a ser la figura más importante de la cruzada de Jara a La Moneda y al interior del comando reconocen que se tomó el espacio.

Ella se coordina con el resto de jefaturas del comando, como la misma Susana González; Camila Miranda (FA), de contenidos; Nicole Cardoch, territorial; Daniel Nuñez (PC), de estrategia, y Javiera Milla, de avanzada.

Esta última es, además, una de las figuras más cercanas a Jara.

Otros rostros con peso propio en el comando son el diputado electo Marcos Barraza; Ricardo Solari (PS), quien ha estado encima de la franja; Pablo Monje, administrador electoral; Ignacio Rojas, en el manejo de las redes, y los encargados de los temas operativos como Javier Albornoz y el jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén.