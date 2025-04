Senador Castro (PS) exige disculpas al gobierno por su rol en el caso de Isabel Allende

El Partido Socialista sigue manifestando su molestia con el Frente Amplio tras el fallo contra la senadora Isabel Allende. Si bien el fallo en cuestión aún no es entregado de manera oficial a la Cámara Alta, ayer transcendió la información de que el Tribunal Constitucional (TC) habría decidido destituir a la histórica parlamentaria del PS.

Los socialistas apuntan contra el FA porque a pesar de que el fallo adverso era previsible, las ministras Marzi y Yáñez -ambas designadas por el Mandatario y políticamente ligadas al Frente Amplio- votaron a favor de la destitución.

No solo eso, el hecho de que durante la misma tarde en que trascendía la información de la senadora, el FA estuviera proclamando la candidatura presidencial de Gonzalo Winter, también molestó mucho.

21 ENERO 2025 LA SENADORA ISABEL ALLENDE DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

Bajo este marco, al llegar a la sede del partido a una reunión para abordar el caso, el senador Juan Luis Castro, señaló: “El mundo socialista está dolido. Este es un hecho grave. Están sucediendo situaciones que no imaginábamos que iban a llegar a este punto. Por lo tanto, sentimos una gravedad profunda en los hechos que están aconteciendo”.

“Recordemos que esta es una acción originada e iniciada en una iniciativa del gobierno, quiso comprar la casa de Salvador Allende, destinó un staff de abogados para ese propósito y sin negar los estudios que hubo de todas las partes, hay una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de gobierno en esa decisión que termina ahora con la salida de nuestra compañera, la senadora Isabel Allende”, continuó.

“Además me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierda a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren y proclaman una candidatura presidencial en el centro de Santiago con tanto regocijo”, reprochó.

Santiago, 3 de Abril de 2025. Frente Amplio Proclama a Gonzalo Winter como candidato presidencial. Luis Quinteros/Aton Chile

En esa línea, sostuvo: “Yo creo que el gobierno en esto, que tuvo una responsabilidad antes, durante y después, me sorprende que no haya tenido la suficiente delicadeza para advertirlo y luego para reprender a quienes se equivocaron en los actos de los que estamos conversando”.

“Si hay convivencia en una alianza política, ¿usted cree que los familiares de un mismo conglomerado celebran mientras el otro está de duelo?¿Eso ocurre en alguna parte?¿Hay convivencia así, en esas condiciones, entre socios estratégicos? No, yo no he visto nunca que una familia venga a uno y llora y el otro celebra”, zanjó.

Dicho eso, enfatizó en que “no se oye el mea culpa de quienes propusieron, ordenaron y firmaron”.

Luego, tras ser consultado sobre si el Presidente Gabriel Boric le debe una disculpa al PS, el senador respondió: “No a nosotros. Es aquí una imagen que trasciende el Partido Socialista. Es una imagen del pueblo de Chile, de izquierda, del allendismo, que se ve hoy día gravemente lesionado por esta situación”.