Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

El senador electo, José Manuel Ormachea, criticó las declaraciones del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, luego de que este prometiera que cerraría la frontera con Bolivia, señalando que "si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital".

Esto porque el abanderado presidencial aseguró durante un acto de campaña que “se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser ”.

Ante ello, el actual diputado, y ahora senador electo, apuntó que “bueno, Kaiser tiene que saber que, en primer lugar, la capital de Bolivia no es La Paz. Él ha dicho, no va a encontrar paz La Paz, la capital de Bolivia. Bueno, pues si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”.

Al ser consultado Ormachea lamentó las afirmaciones del candidato y le recomendó “informarse antes de opinar sobre otros países”, recordándole que Sucre es la capital constitucional de Bolivia y que “cualquier criterio sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su historia y estructura”.