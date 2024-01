Senador Lagos Weber también reconoce haber asistido a encuentro en la casa de Zalaquett

El senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), se sumó este martes al grupo de congresistas que reconoce haber participado en las polémicas reuniones organizadas por el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI).

Un día antes, Lagos Weber ya lo había deslizado en conversación con El Mostrador: “He estado en muchas de esas reuniones y no todas quedan registradas por lobby, porque no es un lobby propiamente tal. Si a mí me preguntan mi opinión sobre el tema constituyente, sobre la reforma previsional (...), la pregunta es: ¿Y eso es un lobby? Todo eso me preguntan a cada rato y en todas las reuniones a las que voy, que son muchas, incluidas las de Zalaquett”.

Durante esta jornada, en tanto, el senador confirmó que estuvo en enero del 2023 en el domicilio del lobbista, invitado por el exdiputado Jorge Insunza (PPD) y en donde habló sobre “el proceso constituyente, sobre las políticas públicas en Chile, el desarrollo, la permisología, el tema del Estado de Derecho, la inseguridad, la migración, la Macrozona Sur”.

“O sea, a conversar sobre los temas de política que converso habitualmente, tanto con ustedes (la prensa), en las comisiones, etcétera”, se defendió.

Según el parlamentario, este tipo de encuentros no corresponderían a un ejercicio de lobby, a diferencia -sostuvo- “de recibir 50 solicitudes por lobby de los salmoneros, de la industria de Uber, de las plataformas digitales, pidiendo ser escuchados por intereses particulares”.

“Acá de lo que están preocupados es la marcha de Chile. Había el fracaso del proceso constituyente del año antepasado (de la Convención Constitucional), y para eso le invitan a uno a conversar. Esa es la razón por la cual ese tipo de reuniones, de las cuales he ido a esa y a otras muchas más... hasta con medios de comunicación voy a tomar desayuno para que yo explique mi versión de Chile y lo que pienso. Y esas no quedan registradas por lobby, porque entendemos que no se está absorbiendo un tema particular”, justificó.

“No sabía de otras reuniones similares”

Consultado respecto a si hace la diferencia que los encuentros los gestione un lobista -como Pablo Zalaquett-, Lagos Weber reiteró que fue invitado en esa ocasión por su “amigo” Jorge Insunza y que “no sabía de otras reuniones similares, como nos hemos enterado ahora”.

El senador también entregó más detalles sobre aquella cita, a la cual -dijo- fue solo, sin ninguna autoridad o parlamentario. Esto, a diferencia de las otras reuniones que se han dado a conocer, en donde asistieron parlamentarios de distintos partidos en conjunto.

Además, indicó que no recuerda quiénes estuvieron presentes en esa oportunidad, pero que buscará averiguarlo. Eso sí, detalló que había entre 15 a 20 personas y que expuso por alrededor de 25 minutos sobre distintos temas: “Internacionales, los tratados del TPP, el acuerdo con la Unión Europea. Hablé de las cosas que yo hablo generalmente, sobre cómo se me ocurre que debe avanzar Chile, cuáles son los problemas, la falta de entendimiento”.

Con todo, el parlamentario insistió en que no fue en compañía de nadie y que “muchas personas que estaban ahí yo no las conocía”, aunque no descartó que hubiese empresarios.

“O sea, si yo veo a Ricardo Mewes, lo ubico de antes. No quiero ofender a nadie de los que asistieron, pero no los conocía mucho, para ser bien franco. No, no hay gente influyente. No sé yo, pueden ser gerentes de empresas, pueden haber opinólogos, pero no son de primera línea, se lo garantizo”, cerró.