Política

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

“Ninguno de los dos (Kaiser y Kast), ni tampoco Jeannette Jara, da garantías de gobernabilidad”, aseveró.

Paz Rubio 
Paz Rubio

El vicepresidente de Demócratas, el senador Matías Walker, afirmó este jueves que en caso de que la abanderada de su sector, Evelyn Matthei (UDI) no pase a segunda vuelta, su colectividad será parte de la oposición.

En diálogo con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el candidato se refirió a las declaraciones emitidas en este espacio el miércoles por el jefe de campaña de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Cristián Labbé, quien excluyó a Amarillos y Demócratas de una eventual alianza de gobierno. “Le agradezco mucho a Labbé que no nos invite a formar parte de una coalición con él, porque jamás apoyaríamos un candidato presidencial que quiere indultar a criminales de esa humanidad como (Miguel) Krassnoff. Nosotros estamos convencidos que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta y que no va a ser necesaria esa disyuntiva de votar por un candidato de la extrema derecha y una candidata de la extrema izquierda", comentó.

Walker, además, sinceró que no votaría por ninguno de los dos contendores de Evelyn Matthei por la derecha, Johannes Kaiser y José Antonio Kast (Republicanos) y por la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC). “Yo no voto por los extremos”, dijo. Adicionalmente, al ser consultado sobre que sucedería en la eventualidad de que Matthei no pase a segunda vuelta, sostuvo “tendríamos que ser parte de la oposición. Pero por supuesto, cuando uno no gobierna, es parte de la oposición”.

“Ninguno de los dos (Kaiser y Kast), ni tampoco Jeannette Jara, da garantías de gobernabilidad”, añadió. Respecto de si Demócratas será opositor a Kaiser y Kast, aseveró: “Eso lo va a definir Demócratas en sus instancias. Yo soy partidario de no hacer ningún acuerdo con la extrema derecha".

Junto con ello, se manifestó a favor que la alianza entre Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) con Demócratas y Amarillos perdure: “Yo espero que sea de largo plazo. Creo que a Chile le haría muy bien reeditar una Concertación. Entender que los que estuvimos en el acuerdo de pensiones, porque ahí estuvo Renovación Nacional, ahí estuvo Evópoli, ahí estuvo la UDI, podemos darle buenos acuerdos a Chile para que Chile vuelva a ser un país seguro, para que Chile vuelva a crecer (...) Yo creo que le hace bien a Chile una coalición amplia que le dé gobernabilidad, que priorice los temas de seguridad, de crecimiento económico, con estabilidad social. Yo creo que eso solo lo garantiza Evelyn Matthei y lo digo responsablemente".

Revisa la entrevista completa acá:

