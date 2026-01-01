Servel habilita cambio de domicilio electoral de cara a futuras elecciones

El Servicio Electoral (Servel) informó que ya se encuentra habilitado el cambio de domicilio electoral, trámite clave para que las personas puedan votar en un local cercano a su residencia y mantener actualizados sus datos en el padrón electoral.

El cambio de domicilio electoral permite modificar la comuna y dirección asociada al lugar de votación, información que se utiliza exclusivamente con fines electorales y no corresponde necesariamente al domicilio civil del elector.

¿Cómo se realiza el trámite?

El trámite puede efectuarse de manera presencial u online:

En línea : A través del sitio web del Servel, ingresando con Clave Única.

Presencial: En las direcciones regionales del Servel, consulados de Chile en el extranjero y oficinas de ChileAtiende habilitadas.

El proceso es gratuito y puede realizarse en cualquier momento, aunque solo tendrá efecto para la próxima elección si se completa antes del cierre del padrón electoral que fija la ley.

¿Cuándo es la próxima elección?

En Chile, la próxima elección de carácter nacional corresponde a las elecciones municipales y de gobernadores regionales, programadas para octubre de 2028. No obstante, el Servel recordó que los plazos para modificar el domicilio electoral se cierran con varios meses de anticipación a cada proceso electoral.

Desde el organismo llamaron a la ciudadanía a revisar y actualizar oportunamente sus datos, con el fin de evitar inconvenientes el día de la votación y facilitar la participación en los comicios.