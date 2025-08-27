“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se sumó a la ola de críticas que desencadenó la declaración del ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre el proceso de reconstrucción en Valparaíso tras el megaincendio que afectó a la región en febrero del año pasado.

En concreto, el titular del Minvu reconoció el martes un lento avance en las obras y lo atribuyó -en parte- a los procesos legales que se deben realizar para la construcción.

Junto a eso, sostuvo: “ Yo soy ministro de la Vivienda, no jefe de la reconstrucción de Valparaíso , porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy ministro de Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones, que son 43 en este momento”.

Dichas palabras causaron gran malestar en la oposición. De hecho, esta mañana el abanderado de republicanos, José Antonio Kast, acusó que el gobierno del Persidente Gabriel Boric dejó abandonadas a las víctimas del siniestro.

Por su parte, Matthei decidió ir más lejos. “Yo no podía creer cuando el ministro dijo que él no era el jefe de la reconstrucción. Si él no se siente el jefe de la reconstrucción de este megaincendio, yo creo que no debería ser ministro ”, zanjó en entrevista con radio Festival de la región de Valparaíso.

Dicho eso, subrayó que “el presidente Piñera tuvo una catástrofe mucho más grande que esta, que fue el terremoto y el maremoto, y al año estaba todo funcionando”.

“Entonces esto es falta de gestión, esto es falta de experiencia, esto es lo que sucede cuando usted elige como presidente o presidenta a gente que nunca ha trabajado en el sector público antes y no sabe hacer las cosas”, reprochó.