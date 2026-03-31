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    Sichel condena apuñalamiento de estudiante a compañero en Ñuñoa y respalda aplicación “de toda la seguridad necesaria”

    Ambos jóvenes de 15 años del Liceo José Toribio Medina tuvieron una riña en el marco de una manifestación estudiantil.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A eso de las 16:30 horas de este lunes un estudiante del Liceo José Toribio Medina fue agredido por otro compañero a las afueras del metro Monseñor Eyzaguirre de la comuna de Ñuñoa en el marco de una manifestación estudiantil.

    Según información preliminar de Carabineros, el joven fue atacado con un arma blanca en la zona de las manos. Esto luego de haber intercedido en una riña para evitar la agresión en contra de una compañera.

    De acuerdo a los antecedentes, ambos jóvenes de 15 años fueron trasladados a la 33.ª Comisaría para determinar el origen de los hechos y las presuntas responsabilidades entre los involucrados. Además, el alumno lesionado fue derivado hasta un recinto médico de la comuna.

    Este hecho se suma a una serie de episodios que han abierto un flanco en torno a la violencia escolar, tales como el asesinato de una inspectora en Calama y el ingreso de un estudiante armado en un colegio de Curicó.

    Al respecto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, precisó que “esto se da en el marco de la movilización por el día del joven combatiente. Había un intento de cierre calles, una riña entre dos estudiantes, uno de ellos saca el arma blanca y termina cortando al otro”.

    Adicionalmente, sostuvo que se solicitó “la suspensión inmediata por los protocolos de seguridad. Lo lógico es que esto va a terminar en la sanción más grave que es la expulsión, pero tiene que determinarlo el protocolo interno del colegio, pero lo que hemos pedido es que sea lo más rápido posible para no generar incertidumbre en la comunidad escolar”.

    Sobre la medida de aplicar pórticos detectores de metal en los establecimientos educacionales, Sichel afirmó que “no vamos a escatimar en recursos para mejorar la seguridad. Algunos tendrán que poner pórticos, otros revisar mochilas, otros permitir el acceso carabinero, otros poner seguridad (...) Si queremos lugares y espacios seguros, tenemos que aplicar los protocolos de seguridad necesarios”.

    El jefe comunal de Ñuñoa fue categórico en condenar los episodios de violencia y respaldó la aplicación de “toda la seguridad que sea necesaria” en establecimientos educacionales para enfrentar aquellas situaciones.

    Más sobre:Liceo José Toribio MedinaÑuñoaCarabineros

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