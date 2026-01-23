SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Simulaciones de entrevistas e incisivo cuestionario: los test a los que fueron sometidos los futuros ministros de Kast

    Los pusieron en aprietos y buscaron identificar cuáles eran sus flancos y debilidades comunicacionales. En los días previos al anuncio del equipo ministerial, la OPE les realizó exhaustivas preguntas a las futuras autoridades. Además tuvieron que responder por escrito cerca de 30 interrogantes. "¿Tiene WhatsApp con Luis Hermosilla?" fue una de ellas.

    Paula CatenaPor 
    Paula Catena
    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    “¿Si ha sido crítico del presidente electo, por qué quiso ser ministro?”, fue una de las preguntas que lanzó Cristián Valenzuela, uno de los asesores principales de José Antonio Kast, a uno de los futuros ministros del gabinete.

    En los días previos al anuncio del equipo ministerial, Valenzuela -quien también llegará como asesor comunicacional a La Moneda-, junto a Felipe Costabal -futuro Secom de Palacio- y María Paz Fadel, encargada de comunicaciones, se reunieron con los potenciales secretarios de Estado. Lo hicieron de forma presencial y telemática, y el objetivo fue solo uno: hablar en profundidad, revisar sus antecedentes, conflictos, historias de vida y opiniones.

    Más de un futuro secretario de Estado lo tomó como una simulación de una entrevista con un periodista para ver en qué materias podía cometer un error o abrir un potencial flanco. En el equipo del presidente electo, por otro lado, lo califican como una “conversación” que les permitió construir perfiles.

    “¿Cuál sería tu primera actividad como ministro?”, consultó Fadel en otra ocasión. Esto, según transmiten quienes supieron del proceso, para saber qué tipo de secretarios de Estado serían: más de oficina o terreno.

    También se les pidió responder preguntas por escrito sobre sus pasatiempos, libros y series favoritas, información que después se usó para armar las fichas que se mostraron el día del anuncio.

    Además se hicieron simulaciones, dependiendo de cada cartera, de los conflictos que podrían enfrentar a partir del 11 de marzo. Ahí el objetivo fue evaluar el nivel de respuesta e improvisación de cada autoridad.

    Algunos se sintieron en aprietos y se pusieron nerviosos con el test. Incluso pensaron que no lo pasarían y que podría ser el filtro para quedar fuera del equipo ministerial.

    El trabajo para evitar flancos -aunque no han estado exentos de ellos- comenzó antes de los cara a cara con el equipo comunicacional que lidera Valenzuela. En las semanas previas, otros personeros de la denominada oficina del presidente electo (OPE) revisaron antecedentes y eventuales conflictos de interés de los candidatos al gabinete.

    Pero la parte más incisiva la hicieron Valenzuela, Costabal y Fadel. Tuvieron al menos dos encuentros con cada autoridad, los que duraron un poco más de una hora.

    Sobre esa preparación previa, el presidente de los republicanos y futuro senador, Arturo Squella, algo deslizó este miércoles en Desde la redacción de La Tercera. “Uno tiene muy a la vista las cosas que son más de la trayectoria, pero el nivel de tensión que se genera siendo la cara visible y el responsable de una cartera de gobierno te lleva a que el poder estar expuesto a mucha presión sea un elemento importante. Entonces tenían ahí, hay un equipo que es realmente muy bueno, para ver el proceso de selección, estaba Alejandro Irarrázaval, Cristián Valenzuela (...). (Hicieron) un trabajo super bueno, exponiéndolos a una presión, como les va a tocar”.

    Y agregó: “Hasta la cartera más tranquila, en un gobierno de emergencia va a tener mucha tensión y es importante que estas personas que han sido elegidas para asumir una tremenda responsabilidad, al menos en los ensayos previos, preparándose para el día D, hayan pasado por algo similar. Eso de la mano con los estándares que creemos son básicos”.

    Esas entrevistas, en todo caso, no fueron la única prueba que tuvieron que pasar las próximas autoridades. También les pidieron responder un extenso cuestionario, de cerca de 30 preguntas, que tenían las opciones de “sí” y “no” y un espacio para completar, en caso de ser necesario. El documento se los pasaron de forma impresa, según les advirtieron, para evitar filtraciones.

    El texto fue uno similar al que usó el expresidente Sebastián Piñera para seleccionar a sus autoridades. A ese se le hicieron algunos ajustes.

    Dentro del extenso interrogativo, del que estuvo a cargo Pedro Lea-Plaza, se les preguntó si tenían propiedades no regularizadas, si las contribuciones estaban al día, si tenían deudas de TAG. También les realizaron otros tipos de consultas que podrían generar un conflicto, entre ellas: ¿Tienen algún WhatsApp con Luis Hermosilla? ¿Algún juicio con el Estado? Y también si es que tienen imposiciones al día con la gente que trabaja o si se ha visto involucrado en algún tipo de violencia familiar, entre otras.

    En el equipo de Kast, en todo caso, dicen que el cuestionario de Lea-Plaza fue un trabajo en paralelo al de comunicaciones, que fue más técnico, enfocado principalmente en antecedentes de cada uno de los secretarios de Estado.

    Los futuros ministros tuvieron que someterse a otra de las exigencias que pidió Kast: un test de drogas. Este la mayoría se lo hizo previamente de forma particular. Unos cuantos, eso sí, se lo realizaron luego de ser nominados, bajo el compromiso de que no consumían ningún tipo de drogas.

    Además, respondieron otra pregunta: ¿Cómo se veían como ministros una vez que llegaran al gobierno? Con esos insumos, en el equipo de la OPE ahora trabajan en el relato que tendrá cada secretario de Estado una vez que asuman el poder.

    Más sobre:La Tercera PMKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

    Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

    Tricel rechaza reclamo UDI y tras reconteo de votos confirma escaño para el PDG en la Cámara de Diputados

    Brigadistas uruguayos refuerzan el combate de los incendios forestales en el sur: se unen a los 145 mexicanos que llegaron ayer

    Lo más leído

    1.
    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    Diego Ibáñez critica exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS: “Me parece nefasto”

    2.
    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    3.
    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    4.
    Boric insiste en unidad de la izquierda en reservada cita con alcaldes

    Boric insiste en unidad de la izquierda en reservada cita con alcaldes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC
    Chile

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    Cataldo anuncia recursos para reconstrucción de escuela y jardín infantil en Biobío y batería de apoyos a estudiantes afectados

    Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf
    El Deportivo

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia
    Mundo

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’