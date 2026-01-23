Simulaciones de entrevistas e incisivo cuestionario: los test a los que fueron sometidos los futuros ministros de Kast

“¿Si ha sido crítico del presidente electo, por qué quiso ser ministro?”, fue una de las preguntas que lanzó Cristián Valenzuela, uno de los asesores principales de José Antonio Kast, a uno de los futuros ministros del gabinete.

En los días previos al anuncio del equipo ministerial, Valenzuela -quien también llegará como asesor comunicacional a La Moneda-, junto a Felipe Costabal -futuro Secom de Palacio- y María Paz Fadel, encargada de comunicaciones, se reunieron con los potenciales secretarios de Estado. Lo hicieron de forma presencial y telemática, y el objetivo fue solo uno: hablar en profundidad, revisar sus antecedentes, conflictos, historias de vida y opiniones.

Más de un futuro secretario de Estado lo tomó como una simulación de una entrevista con un periodista para ver en qué materias podía cometer un error o abrir un potencial flanco. En el equipo del presidente electo, por otro lado, lo califican como una “conversación” que les permitió construir perfiles.

“¿Cuál sería tu primera actividad como ministro?”, consultó Fadel en otra ocasión. Esto, según transmiten quienes supieron del proceso, para saber qué tipo de secretarios de Estado serían: más de oficina o terreno.

También se les pidió responder preguntas por escrito sobre sus pasatiempos, libros y series favoritas, información qu e d e spués s e usó para armar las fichas qu e s e mostraron e l día d e l anuncio.

Además se hicieron simulaciones, dependiendo de cada cartera, de los conflictos que podrían enfrentar a partir del 11 de marzo. Ahí el objetivo fue evaluar el nivel de respuesta e improvisación de cada autoridad.

Algunos se sintieron en aprietos y se pusieron nerviosos con el test. Incluso pensaron que no lo pasarían y que podría ser el filtro para quedar fuera del equipo ministerial.

El trabajo para evitar flancos -aunque no han estado exentos de ellos- comenzó antes de los cara a cara con el equipo comunicacional que lidera Valenzuela. En las semanas previas, otros personeros de la denominada oficina del presidente electo (OPE) revisaron antecedentes y eventuales conflictos de interés de los candidatos al gabinete.

Pero la parte más incisiva la hicieron Valenzuela, Costabal y Fadel. Tuvieron al menos dos encuentros con cada autoridad, los que duraron un poco más de una hora.

Sobre esa preparación previa, el presidente de los republicanos y futuro senador, Arturo Squella, algo deslizó este miércoles en Desde la redacción de La Tercera. “Uno tiene muy a la vista las cosas que son más de la trayectoria, pero el nivel de tensión que se genera siendo la cara visible y el responsable de una cartera de gobierno te lleva a que el poder estar expuesto a mucha presión sea un elemento importante. Entonces tenían ahí, hay un equipo que es realmente muy bueno, para ver el proceso de selección, estaba Alejandro Irarrázaval, Cristián Valenzuela (...). (Hicieron) un trabajo super bueno, exponiéndolos a una presión, como les va a tocar”.

Y agregó: “Hasta la cartera más tranquila, en un gobierno de emergencia va a tener mucha tensión y es importante que estas personas que han sido elegidas para asumir una tremenda responsabilidad, al menos en los ensayos previos, preparándose para el día D, hayan pasado por algo similar. Eso de la mano con los estándares que creemos son básicos”.

Esas entrevistas, en todo caso, no fueron la única prueba que tuvieron que pasar las próximas autoridades. También les pidieron responder un extenso cuestionario, de cerca de 30 preguntas, que tenían las opciones de “sí” y “no” y un espacio para completar, en caso de ser necesario. El documento se los pasaron de forma impresa, según les advirtieron, para evitar filtraciones.

El texto fue uno similar al que usó el expresidente Sebastián Piñera para seleccionar a sus autoridades. A ese se le hicieron algunos ajustes.

Dentro del extenso interrogativo, del que estuvo a cargo Pedro Lea-Plaza, se les preguntó si tenían propiedades no regularizadas, si las contribuciones estaban al día, si tenían deudas de TAG. También les realizaron otros tipos de consultas que podrían generar un conflicto, entre ellas: ¿Tienen algún WhatsApp con Luis Hermosilla? ¿Algún juicio con el Estado? Y también si es que tienen imposiciones al día con la gente que trabaja o si se ha visto involucrado en algún tipo de violencia familiar, entre otras.

En el equipo de Kast, en todo caso, dicen que el cuestionario de Lea-Plaza fue un trabajo en paralelo al de comunicaciones, que fue más técnico, enfocado principalmente en antecedentes de cada uno de los secretarios de Estado.

Los futuros ministros tuvieron que someterse a otra de las exigencias que pidió Kast: un test de drogas. Este la mayoría se lo hizo previamente de forma particular. Unos cuantos, eso sí, se lo realizaron luego de ser nominados, bajo el compromiso de que no consumían ningún tipo de drogas.

Además, respondieron otra pregunta: ¿Cómo se veían como ministros una vez que llegaran al gobierno? Con esos insumos, en el equipo de la OPE ahora trabajan en el relato que tendrá cada secretario de Estado una vez que asuman el poder.