Sin actividades en La Moneda: Boric se ausenta en Palacio en su cumpleaños 40

El Presidente Gabriel Boric celebra este miércoles 11 de febrero su cumpleaños número 40, y lo hizo sin actividades oficiales.

La conmemoración es la última que el frenteamplista celebra como máxima autoridad del país en este mandato, a un mes exacto de entregar la banda presidencial.

Según versiones de carabineros de la guardia que está en Palacio y en el resguardo de su residencia de Barrio Yungay, el Mandatario no estuvo trabajando en La Moneda en la mañana de este miércoles. Lo mismo dicen fuentes de Palacio.

“El Presidente no tiene actividades públicas hoy”, se limitaron a decir desde Presidencia ante la consulta de este medio.

En el transcurso de la mañana, de hecho, en el marco de los habituales recorridos por Palacio, un grupo de mujeres llegó con la intención de cantarle cumpleaños a Boric, lo que finalmente no ocurrió.

Las adherentes llegaron hasta Palacio con banderas alusivas al Presidente, además de pancartas y globos, que no pudieron ser utilizados para festejar al magallánico, nacido en Punta Arenas en 1986.

El Mandatario arribó a Palacio por la tarde y salió cerca de las 15.30 a hablar por teléfono por el balcón de su despacho que da al patio de Los Naranjos.

Hace cuatro años, Boric se convirtió en el presidente más joven en la historia de Chile, cuando llegó a ocupar el sillón presidencial el 11 de marzo de 2022 con 36 años.