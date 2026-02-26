Sin Meloni ni Bukele: Cancillería anuncia a líderes mundiales confirmados para el cambio de mando de Kast

La Cancillería informó la tarde de este jueves los líderes mundiales que han confirmado su asistencia a la Transmisión del Mando Presidencial del próximo 11 de marzo, en que José Antonio Kast ascenderá al poder.

Se trata del rey Felipe VI de España; de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi; y del primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores además destacó que han confirmado su presencia el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Los grandes ausentes en el listado son la premier italiana, Giorgia Meloni, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que estaban en la lista de invitados.

El mandatario entrante, de hecho, se encargó de extender la invitación personalmente a varios de ellos en el periplo de giras que realizó tras su triunfo en las elecciones.

En el caso de Meloni, Kast había deslizado la posibilidad de que la líder italiana se viera imposibilitada de asistir. “Lo que le planteamos es que si ella no pudiera asistir, que pueda enviar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral”, afirmó tras la cita que ambos tuvieron en su paso por el país europeo.