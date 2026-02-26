SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sin Meloni ni Bukele: Cancillería anuncia a líderes mundiales confirmados para el cambio de mando de Kast

    En la lista de confirmados dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco figura el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    José Antonio Kast, presidente electo. Diego Martin

    La Cancillería informó la tarde de este jueves los líderes mundiales que han confirmado su asistencia a la Transmisión del Mando Presidencial del próximo 11 de marzo, en que José Antonio Kast ascenderá al poder.

    Se trata del rey Felipe VI de España; de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi; y del primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

    En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores además destacó que han confirmado su presencia el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

    Los grandes ausentes en el listado son la premier italiana, Giorgia Meloni, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que estaban en la lista de invitados.

    El mandatario entrante, de hecho, se encargó de extender la invitación personalmente a varios de ellos en el periplo de giras que realizó tras su triunfo en las elecciones.

    En el caso de Meloni, Kast había deslizado la posibilidad de que la líder italiana se viera imposibilitada de asistir. “Lo que le planteamos es que si ella no pudiera asistir, que pueda enviar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral”, afirmó tras la cita que ambos tuvieron en su paso por el país europeo.

    Más sobre:Cambio de mandoJosé Antonio KastGiorgia MeloniNayib BukeleViktor Orbán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Carlos Cuadrado, diputado electo del PPD: “El drama del Presidente Boric es haber tenido un sueño que no pudo completar”

    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Lo más leído

    1.
    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    Boric encabeza ofensiva de La Moneda de cara a retorno legislativo de marzo

    2.
    Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

    Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

    3.
    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    4.
    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    5.
    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle
    Chile

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Carlos Cuadrado, diputado electo del PPD: “El drama del Presidente Boric es haber tenido un sueño que no pudo completar”

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile
    Negocios

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    SEC aplica nueva multa por apagón de febrero de 2025 y ahora sanciona a AES Andes

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico
    El Deportivo

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico

    Francisco Meneghini aborda la cláusula que puede marcar su salida de la U tras el Superclásico

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias
    Mundo

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?