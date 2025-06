“Sin ningún privilegio”: Boric destaca que nacimiento de su hija Violeta será en un hospital público

En el marco de su participación en la inauguración del nuevo complejo para la Prefectura Provincial de la PDI de Los Andes, el Presidente Gabriel Boric abordó el próximo nacimiento de su hija Violeta.

El Mandatario se tomó de los dichos del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que lo antecedió en la palabra, para dar cuenta que “la política es un lugar áspero, agreste”, en el que -dijo- “muchas veces se pasan malos ratos, pero hay que enfrentarlo feliz, porque estamos trabajando por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile”.

Eso sí, recalcó, “cuando uno ve eso, cuando uno ve el cariño, independiente de las diferencias legítimas que podamos tener, en verdad, cómo no llenarse de esperanza de que es posible estar construyendo ese mejor Chile”, remarcó.

Fue en ese punto que el Jefe de Estado se refirió a la hija que espera con su pareja, Paula Carrasco.

“Yo la tengo, y les agradezco mucho los buenos deseos. Con mi compañera estamos más allá de la semana 38, así que estamos contentos, expectantes”, dijo, para después bromear: “Y espero que no sea en este momento, porque si no, ahí sí que me enojaría para siempre con Los Andes”.

Así, Boric reconoció: “Me da una mezcla entre risa y molestia , porque los medios empiezan a especular respecto a esto, de dónde va a nacer Violeta, y se decía, ‘el hospital se prepara con especialistas para recibir a la guagua’. No, si la iba a atender un ingeniero comercial, seguramente. Como si fuera un privilegio que vaya a haber una matrona“.