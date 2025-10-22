SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales

La candidata oficialista destacó que "si hay que fusionar entidades públicas, no tengo ninguna duda en que hay que hacerlo para optimizar un mejor servicio a la ciudadanía".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Diego Martin

En la recta final para las elecciones de noviembre, la candidata oficialista Jeannette Jara se abrió a la idea de fusionar ministerios en medio de su participación de este miércoles en el ciclo de charlas organizada por la Facultad de Gobierno y el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo (UDD).

La aspirante a La Moneda partió criticando las promesas de ajustes fiscales realizadas por sus contendores de derecha, con fuertes cuestionamientos a José Antonio Kast y su plan de recortar US$21.000 millones, que inicialmente eran US$6 mil millones.

Jara se alejó de esas fórmulas y defendió que en su eventual gobierno concentrarán los esfuerzos en el reordenamiento de gastos públicos principalmente con la evaluación y posterior término de programas que no den resultados, reducir la evasión tributaria y fortalecer el comercio internacional, entre otras medidas como la fusión ministerial.

En ese sentido, detalló: “La primera medida es tomar con convicción la evaluación de los programas públicos que todos los años se nos dice que están mal evaluados porque tienen baja cobertura, cero impacto o no mueven la aguja. Yo no tengo temor a ser impopular. He tomado decisiones muy difíciles en política, donde me han pegado de lado y lado. Mientras sea por el bien común, no me va a temblar ninguna mano en tomar decisiones”.

“Espero que crezcamos más, sobre todo pensando en una teoría relacionada con el comercio internacional a tres cuerdas con la Comunidad Económica Europea, con un especial vínculo con China y con las relaciones que siempre hemos tenido con Estados Unidos, donde los tratados de libre comercio tanto tiempo le han rendido buenos resultados al país”, añadió.

Siguiendo con las medidas para optimizar recursos, la candidata destacó los informes de reforma estructural al gusto público de Sebastián Piñera y el Presidente Gabriel Boric: “Ahí hay medidas que resultan bien evidentes. Por ejemplo, la fusión de algunos servicios públicos o de algunos ministerios como Bienes Nacionales con Vivienda".

Al ser consultada por su postura sobre elimininar ministerios, Jara dejó en claro que “son cosas distintas a copiar el modelo de Milei” y precisó: “Algunos han aparecido aquí con unos papelitos y dicen que van a eliminar ministerios como el de la Mujer o Ciencia. Yo para esa forma de hacer política no me voy a prestar, pero sí creo que hay desde el Estado un deber de modernizarse de manera urgente. Y si hay que fusionar entidades públicas, no tengo ninguna duda en que hay que hacerlo para optimizar un mejor servicio a la ciudadanía".

Más sobre:Jeannette JaraUDDPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Consejo Fiscal Autónomo programa reunión con candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Biministro García refuta informe sobre tarifas eléctricas: “La empresa Valgesta nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones”

Partido Comunista define no apoyar AC anunciada por la oposición contra Diego Pardow

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa
Chile

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Partido Comunista define no apoyar AC anunciada por la oposición contra Diego Pardow

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis
Negocios

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Presupuesto 2026: está en juego nuestra credibilidad

Consejo Fiscal Autónomo programa reunión con candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil
El Deportivo

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil

El kilómetro que une a madre e hija: la historia de Paola Muñoz y Javiera Garrido en el Mundial de Ciclismo Pista de Chile

La sanción que recibe Charles Aránguiz en la U tras su expulsión ante Palestino

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”
Cultura y entretención

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura
Mundo

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales