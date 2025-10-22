“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales

En la recta final para las elecciones de noviembre, la candidata oficialista Jeannette Jara se abrió a la idea de fusionar ministerios en medio de su participación de este miércoles en el ciclo de charlas organizada por la Facultad de Gobierno y el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo (UDD).

La aspirante a La Moneda partió criticando las promesas de ajustes fiscales realizadas por sus contendores de derecha, con fuertes cuestionamientos a José Antonio Kast y su plan de recortar US$21.000 millones, que inicialmente eran US$6 mil millones.

Jara se alejó de esas fórmulas y defendió que en su eventual gobierno concentrarán los esfuerzos en el reordenamiento de gastos públicos principalmente con la evaluación y posterior término de programas que no den resultados, reducir la evasión tributaria y fortalecer el comercio internacional, entre otras medidas como la fusión ministerial.

En ese sentido, detalló: “La primera medida es tomar con convicción la evaluación de los programas públicos que todos los años se nos dice que están mal evaluados porque tienen baja cobertura, cero impacto o no mueven la aguja. Yo no tengo temor a ser impopular. He tomado decisiones muy difíciles en política, donde me han pegado de lado y lado. Mientras sea por el bien común, no me va a temblar ninguna mano en tomar decisiones”.

“Espero que crezcamos más, sobre todo pensando en una teoría relacionada con el comercio internacional a tres cuerdas con la Comunidad Económica Europea, con un especial vínculo con China y con las relaciones que siempre hemos tenido con Estados Unidos, donde los tratados de libre comercio tanto tiempo le han rendido buenos resultados al país”, añadió.

Siguiendo con las medidas para optimizar recursos, la candidata destacó los informes de reforma estructural al gusto público de Sebastián Piñera y el Presidente Gabriel Boric: “Ahí hay medidas que resultan bien evidentes. Por ejemplo, la fusión de algunos servicios públicos o de algunos ministerios como Bienes Nacionales con Vivienda".

Al ser consultada por su postura sobre elimininar ministerios, Jara dejó en claro que “son cosas distintas a copiar el modelo de Milei” y precisó: “Algunos han aparecido aquí con unos papelitos y dicen que van a eliminar ministerios como el de la Mujer o Ciencia. Yo para esa forma de hacer política no me voy a prestar, pero sí creo que hay desde el Estado un deber de modernizarse de manera urgente. Y si hay que fusionar entidades públicas, no tengo ninguna duda en que hay que hacerlo para optimizar un mejor servicio a la ciudadanía".