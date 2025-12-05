Sondeo Descifra: 61% cree que votantes de Parisi no harán caso al llamado a anular en segunda vuelta

Los votos obtenidos por el Partido de la Gente (PDG) y su candidato presidencial, Franco Parisi, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, se transformaron en un botín preciado para los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta.

En medio de las presiones para que la colectividad diera a conocer cómo actuaría en el balotaje, el PDG realizó el domingo pasado una consulta digital interna para definir su postura. ¿El resultado? Un categórico 78% apostó por el voto nulo o blanco, mientras el 20% por Kast y apenas 2% por Jara.

El resultado no zanjó la situación. Mientras el presidente del partido, Rodrigo Vattuone, eludió en responder sobre la cantidad de personas que participaron de la consulta, la reelecta diputada del partido, Pamela Jiles, pidió transparentar la cifra. En tanto, el diputado electo de la tienda, Javier Olivares, señaló que votará Kast, desobedeciendo el mandato.

Sobre esta decisión del PDG puso su foco una nueva entrega semanal del “Termómetro Político”, el sondeo realizado por Descifra - alianza estratégica entre Copesa y Artool– que además indagó respecto de cómo esto podría afectar la nueva elección del 14 de diciembre.

Lo primero que respondieron los encuestados fue sobre si sabían que el PDG había realizado una votación online donde decidió llamar a votar nulo o blanco en segunda vuelta. Aquí el 70% sostuvo que sí, mientras el 30% dijo que no.

También se consultó si estaban de acuerdo con la decisión de la colectividad de llamar a votar nulo o blanco . Acá la gran mayoría, un 80%, señaló estar en desacuerdo. En tanto, solo el 12% sostuvo estar de acuerdo. Un 8% no supo o no respondió.

En tanto, otra pregunta de selección, apuntaba a conocer qué pensaban los encuestados sobre la decisión del partido de Franco Parisi . Acá un 77% se inclinó porque la decisión del PDG “debilita la democracia”. Solo un 11% optó porque “fortalece la democracia”. Y un 12% no sabe o no contestó.

Asimismo, se preguntó si los encuestados creían que los votantes de Franco Parisi en primera vuelta van a hacer caso al llamado del Partido de la Gente (PDG) de anular en segunda vuelta . La mayoría, un 61%, sostuvo que no. Mientras el 21% apostó a que sí cumplirán con lo votado por la colectividad. Un 18% no supo o no contestó.

Finalmente, los encuestados fueron consultados por cuál candidato presidencial está más cerca de votar la mayoría de los votantes de Franco Parisi. Más de la mitad, 54%, sostuvo que por José Antonio Kast. En tanto, un 32% apostó porque votará por Jeannette Jara. Un 14% no sabe o no responde.

Base de datos

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: Seis preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Tres minutos promedio.

Fecha de ejecución: 03 al 04 de diciembre.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 817 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,4% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.