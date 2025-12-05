VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sondeo Descifra: 61% cree que votantes de Parisi no harán caso al llamado a anular en segunda vuelta

    Una nueva entrega del "Termómetro Político" también arrojó que el 80% está en desacuerdo con el llamado del PDG a votar nulo o blanco en el balotaje.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Los votos obtenidos por el Partido de la Gente (PDG) y su candidato presidencial, Franco Parisi, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, se transformaron en un botín preciado para los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta.

    En medio de las presiones para que la colectividad diera a conocer cómo actuaría en el balotaje, el PDG realizó el domingo pasado una consulta digital interna para definir su postura. ¿El resultado? Un categórico 78% apostó por el voto nulo o blanco, mientras el 20% por Kast y apenas 2% por Jara.

    El resultado no zanjó la situación. Mientras el presidente del partido, Rodrigo Vattuone, eludió en responder sobre la cantidad de personas que participaron de la consulta, la reelecta diputada del partido, Pamela Jiles, pidió transparentar la cifra. En tanto, el diputado electo de la tienda, Javier Olivares, señaló que votará Kast, desobedeciendo el mandato.

    Sobre esta decisión del PDG puso su foco una nueva entrega semanal del “Termómetro Político”, el sondeo realizado por Descifra - alianza estratégica entre Copesa y Artool– que además indagó respecto de cómo esto podría afectar la nueva elección del 14 de diciembre.

    Lo primero que respondieron los encuestados fue sobre si sabían que el PDG había realizado una votación online donde decidió llamar a votar nulo o blanco en segunda vuelta. Aquí el 70% sostuvo que sí, mientras el 30% dijo que no.

    También se consultó si estaban de acuerdo con la decisión de la colectividad de llamar a votar nulo o blanco. Acá la gran mayoría, un 80%, señaló estar en desacuerdo. En tanto, solo el 12% sostuvo estar de acuerdo. Un 8% no supo o no respondió.

    En tanto, otra pregunta de selección, apuntaba a conocer qué pensaban los encuestados sobre la decisión del partido de Franco Parisi. Acá un 77% se inclinó porque la decisión del PDG “debilita la democracia”. Solo un 11% optó porque “fortalece la democracia”. Y un 12% no sabe o no contestó.

    Asimismo, se preguntó si los encuestados creían que los votantes de Franco Parisi en primera vuelta van a hacer caso al llamado del Partido de la Gente (PDG) de anular en segunda vuelta. La mayoría, un 61%, sostuvo que no. Mientras el 21% apostó a que sí cumplirán con lo votado por la colectividad. Un 18% no supo o no contestó.

    Finalmente, los encuestados fueron consultados por cuál candidato presidencial está más cerca de votar la mayoría de los votantes de Franco Parisi. Más de la mitad, 54%, sostuvo que por José Antonio Kast. En tanto, un 32% apostó porque votará por Jeannette Jara. Un 14% no sabe o no responde.

    Base de datos

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: Seis preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Tres minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 03 al 04 de diciembre.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 817 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,4% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:EleccionesDescifraSondeo DescifraTermómetro políticoPresidencialesFranco ParisiPartido de la GentePDGJosé Antonio KastJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Sin público y sentados (casi) frente a frente por 2 horas y media: así será el último debate de Anatel entre Jara y Kast

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    3.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones
    Chile

    “Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

    La guerra interna del Partido Radical: militantes piden que inmuebles no queden en manos de la actual mesa directiva

    Sondeo Descifra: 61% cree que votantes de Parisi no harán caso al llamado a anular en segunda vuelta

    La condena que cuestiona al sistema
    Negocios

    La condena que cuestiona al sistema

    Daza destaca la necesidad de explotar el cobre en Argentina y asegura una generación de riqueza inédita

    X sufre uno de los mayores golpes regulatorios en Europa por incumplir obligaciones de transparencia

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más
    El Deportivo

    En la previa de un duelo clave: Marcelo Díaz renueva su contrato con la U por una temporada más

    Más de 85 juicios en curso y millonarias demandas: el polémico cierre de la Corporación Santiago 2023

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Anuncian los ganadores del Premio a la Música Presidente de la República 2025: Saiko lidera en categoría Popular

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?
    Mundo

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola