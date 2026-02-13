Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, comenzó esta semana un despliegue territorial por diversas comunas, el cual está orientado a recoger información directa desde las municipalidades.

Esto, con el fin de coordinar con mayor efectividad las futuras políticas públicas de seguridad.

Esta jornada la próxima secretaria de Estado visitó La Pintana y se reunió con su alcaldesa Claudia Pizarro.

Con ello, recorrió distintos puntos estratégicos de la comuna y sostuvo encuentros con autoridades locales y equipos técnicos.

Según informó el equipo de la futura ministra, en esos diálogos se abordaron las necesidades de mejora en infraestructura y equipamiento policial, la posibilidad de replicar modelos de intervención territorial exitosos en otras comunas y la necesidad de mejorar la trazabilidad de la información para analizar la comisión de delitos y detectar la presencia de organizaciones criminales.

También se conversó sobre el uso de análisis de datos y sistemas de cámaras para abordar fenómenos delictuales de manera focalizada y la incorporación de personal especializado en análisis criminal.

Steinert seguirá haciendo este ejercicio con otras comunas del país como parte del proceso de preparación para asumir la conducción del Ministerio de Seguridad.