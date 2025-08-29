SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Sube tensión oficialista: FRVS acude a Contraloría por supuestas presiones indebidas del gobierno contra sus candidatos

La timonel del partido, Flavia Torrealba, se reunió este jueves con Dorothy Pérez para consultar sobre los casos que estos días ha denunciado Jaime Mulet. Esto, luego que el Presidente Boric decidiera excluir de su gabinete a la colectividad.

David TralmaPor 
David Tralma
Dorothy Pérez y Flavia Torrealba.

A las 10.00 horas de este jueves, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, recibió a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba.

La personera del oficialismo tenía una misión: consultar con la principal autoridad de la Contraloría sobre un caso que aqueja a su partido y que ha sido denunciado por el diputado Jaime Mulet: presuntas presiones indebidas del gobierno del Presidente Gabriel Boric a los candidatos parlamentarios de la colectividad que salieron el Ejecutivo hace unos días.

Esto, acusan en la colectividad, como parte de la reprimenda que ha adoptado el Mandatario en contra del partido, al que castigó la semana pasada con la expulsión del gabinete del entonces ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), el único representante de la tienda en un alto cargo de esta administración. Esto, en el marco de un golpe de timón de Boric, quien solicitó al oficialismo pactar una sola lista parlamentaria, lo que finalmente no ocurrió.

El Jefe de Estado fue desoído -por tercera vez- por la FRVS y Acción Humanista, los que quebraron el pacto único del sector al dividir al oficialismo en dos nóminas parlamentarias. Luego de la salida de Valenzuela, el pasado viernes, el diputado Mulet denunció, en entrevista con CNN Chile, que desde el gobierno de Boric han amenazando a los candidatos de su colectividad que renunciaron hace unos días al Ejecutivo, con procesos sumarios y otras medidas administrativas.

Esto, dicen en el partido, relacionado a que dichos personeros habrían desatendido el instructivo del Ministerio del Interior, que fijó el 15 de julio como plazo fatal para renunciar al gobierno y competir en las parlamentarias. “Pero el tema es que en la fecha que pide el gobierno ellos no sabían que iban a ser candidatos”, defienden altos dirigentes del partido que lidera Flavia Torrealba.

“Anoche hablé con la ministra Toro, le mandé los antecedentes, el nombre, el responsable, en fin, para ver qué hace, porque le están conculcando los derechos políticos a las personas. (…) Si nosotros dejamos que el Presidente nos dé las órdenes a los partidos, bueno estamos en un régimen de partido único. Esto no es China, pues. No somos Cuba, esto es Chile. Los partidos políticos tienen autonomía", acusó Mulet la semana pasada.

Este tema fue expuesto por Torrealba y el dirigente Patricio Neira, durante este jueves, a quienes Dorothy Pérez les comentó que, para enfrentar su caso, debían tener claridad de las pruebas de amenazas, en caso de que se quisiera elevar aún más esta discusión.

Más sobre:FRVSContraloríaLa MonedaFlavia TorrealbaJaime MuletEsteban Valenzuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado

Ipsa se alista a cerrar agosto en máximo histórico y ya mira los 10.000 puntos en medio de las elecciones presidenciales

CFA enciende luz roja: advierte que Hacienda incumplirá otra vez meta fiscal y pide medidas adicionales para reducir el gasto

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

Jadue amenazado en dos frentes para no ser candidato: querellante oficia al Servel y RN reclama al tribunal electoral

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

3.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

4.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”
Chile

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

Sube tensión oficialista: FRVS acude a Contraloría por supuestas presiones indebidas del gobierno contra sus candidatos

Jadue amenazado en dos frentes para no ser candidato: querellante oficia al Servel y RN reclama al tribunal electoral

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería
Negocios

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado

Ipsa se alista a cerrar agosto en máximo histórico y ya mira los 10.000 puntos en medio de las elecciones presidenciales

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
Mundo

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”