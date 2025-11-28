BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

    Ambos abanderados tendrán un segundo "cara a cara" esta noche, en el evento solidario del que también participará el Presidente Gabriel Boric. Luego, cada uno irá a zonas donde sus respectivos comandos consideran necesario reforzar el despliegue. Ayer, Jara estuvo en Antofagasta, y Kast, en Chiloé.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Rocío Latorre
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La tarde de este jueves, José Antonio Kast y Jeannette Jara, los dos candidatos presidenciales que medirán fuerzas el 14 de diciembre, llegaron al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. Abordaron aviones distintos: cada uno con destino a una zona del país que busca reforzar de cara al balotaje.

    El abanderado del Partido Republicano viajó a Puerto Montt, en Los Lagos. Fue recibido con aplausos y banderas chilenas en el aeropuerto. Luego, se trasladó a Chiloé. Este viernes participará de la feria SAGO, en Osorno.

    José Antonio Kast

    El viaje es breve. El exdiputado regresará a Santiago para participar de la obertura de la Teletón, programada para este viernes a las 22.00 horas. Como en cada año electoral, es tradición que se extienda la invitación a los candidatos de la contienda.

    El evento solidario, liderado por el conductor Mario Kreutzberger, será el segundo cara a cara entre ambos abanderados tras la primera vuelta. El primero ocurrió este jueves, en un foro del Hogar de Cristo. En la instancia, además, estará presente el Presidente Gabriel Boric.

    Gira Teletón. Foto referencial cedida

    En el foro del jueves, Kast adelantó que aprovechará el evento para recordarle -de frente- a Boric la postura que tuvo sobre la Teletón en el pasado. “(Él) no quería la Teletón (...). Me alegro, Presidente, de que haya cambiado de opinión”, dijo.

    Posterior al evento solidario, Kast estará enfocado en recorrer zonas cercanas a la Región Metropolitana, como comunas de la región de Maule, además de Rancagua, San Fernando y Valparaíso.

    Por su parte, Jara, del Partido Comunista, llegó ayer a Antofagasta. También fue recibida por sus adherentes, quienes la esperaban con banderas y globos. “Estoy con toda la energía para escuchar, aprender y construir juntos un norte más justo”, escribió en sus redes sociales.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Estará en esa región hasta este viernes, y también regresará para participar de la Teletón.

    En Antofagasta, Franco Parisi, el hoy excandidato del Partido De la Gente, se impuso como primera mayoría el pasado 16 de noviembre, con cerca de un 30% de las preferencias. Ahí, consideran en el comando de Jara, hay un importante bolsón de votos por el que hay que trabajar.

    Franco Parisi

    El domingo 30, además, Jara comenzará de forma oficial el último periodo de campaña en Pedro Aguirre Cerda y luego se trasladará, ese mismo día, a Viña del Mar, Valparaíso. En el despliegue de esa jornada tendrá un rol protagónico la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, del Frente Amplio.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El lunes, Jara viajará a Arica. Entre jueves y viernes, estará en Concepción, en la región del Biobío. Y, para la próxima semana, tiene pensado visitar Coquimbo. La coordinación del despliegue ha sido encabezada por la encargada territorial del comando, Nicole Cardoch (PS).

    Este despliegue, a diferencia de los anteriores a la primera vuelta, los hará con un equipo de campaña dividido por zonas, el que debutó el viernes de la semana pasada.

    Por ejemplo, en Antofagasta el encargado es el gobernador Ricardo Díaz. En Valparaíso, quien lidera el trabajo es la también autoridad regional Rodrigo Mundaca, mientras que en el Biobío el cabecera de serie es el senador Gastón Saavedra (PS).

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaTeletónJeannette JaraJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana

    Con la disidencia de la UC y la UDP, Consejo de Rectores acuerda seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc

    Squella se abre a formar coalición con Chile Vamos y libertarios en eventual gobierno de Kast

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao
    Chile

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

    Con la disidencia de la UC y la UDP, Consejo de Rectores acuerda seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social
    Negocios

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    El 77% de las empresas Ipsa mejoran sus resultados en 2025 y suman ganancias por casi US$10.000 millones

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000
    Tendencias

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”
    El Deportivo

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”

    En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana
    Mundo

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida