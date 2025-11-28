Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

La tarde de este jueves, José Antonio Kast y Jeannette Jara, los dos candidatos presidenciales que medirán fuerzas el 14 de diciembre, llegaron al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. Abordaron aviones distintos: cada uno con destino a una zona del país que busca reforzar de cara al balotaje.

El abanderado del Partido Republicano viajó a Puerto Montt, en Los Lagos. Fue recibido con aplausos y banderas chilenas en el aeropuerto. Luego, se trasladó a Chiloé. Este viernes participará de la feria SAGO, en Osorno.

José Antonio Kast

El viaje es breve. El exdiputado regresará a Santiago para participar de la obertura de la Teletón, programada para este viernes a las 22.00 horas. Como en cada año electoral, es tradición que se extienda la invitación a los candidatos de la contienda.

El evento solidario, liderado por el conductor Mario Kreutzberger, será el segundo cara a cara entre ambos abanderados tras la primera vuelta. El primero ocurrió este jueves, en un foro del Hogar de Cristo. En la instancia, además, estará presente el Presidente Gabriel Boric.

Gira Teletón. Foto referencial cedida

En el foro del jueves, Kast adelantó que aprovechará el evento para recordarle -de frente- a Boric la postura que tuvo sobre la Teletón en el pasado. “(Él) no quería la Teletón (...). Me alegro, Presidente, de que haya cambiado de opinión”, dijo.

Posterior al evento solidario, Kast estará enfocado en recorrer zonas cercanas a la Región Metropolitana, como comunas de la región de Maule, además de Rancagua, San Fernando y Valparaíso.

Por su parte, Jara, del Partido Comunista, llegó ayer a Antofagasta. También fue recibida por sus adherentes, quienes la esperaban con banderas y globos. “Estoy con toda la energía para escuchar, aprender y construir juntos un norte más justo”, escribió en sus redes sociales.

Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Estará en esa región hasta este viernes, y también regresará para participar de la Teletón.

En Antofagasta, Franco Parisi, el hoy excandidato del Partido De la Gente, se impuso como primera mayoría el pasado 16 de noviembre, con cerca de un 30% de las preferencias. Ahí, consideran en el comando de Jara, hay un importante bolsón de votos por el que hay que trabajar.

Franco Parisi

El domingo 30, además, Jara comenzará de forma oficial el último periodo de campaña en Pedro Aguirre Cerda y luego se trasladará, ese mismo día, a Viña del Mar, Valparaíso. En el despliegue de esa jornada tendrá un rol protagónico la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, del Frente Amplio.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El lunes, Jara viajará a Arica. Entre jueves y viernes, estará en Concepción, en la región del Biobío. Y, para la próxima semana, tiene pensado visitar Coquimbo. La coordinación del despliegue ha sido encabezada por la encargada territorial del comando, Nicole Cardoch (PS).

Este despliegue, a diferencia de los anteriores a la primera vuelta, los hará con un equipo de campaña dividido por zonas, el que debutó el viernes de la semana pasada.

Por ejemplo, en Antofagasta el encargado es el gobernador Ricardo Díaz. En Valparaíso, quien lidera el trabajo es la también autoridad regional Rodrigo Mundaca, mientras que en el Biobío el cabecera de serie es el senador Gastón Saavedra (PS).