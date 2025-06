Timonel de la Cámara Baja critica anuncios sobre Israel en Cuenta Pública y advierte: “Aquí se está jugando con fuego”

En una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, el timonel de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), manifestó sus reproches a la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

“Me faltaron anuncios importantes, responsabilidad penal adolescente, ingreso clandestino como delito a nuestro país. Son temas que no se tocaron y que podrían haber sido perfectamente una oportunidad para reivindicar a este gobierno en esa línea", comenzó diciendo el diputado.

En esa línea, agregó: “El Presidente hizo anuncios que hicieron que parlamentarios de distintos lados se paren aplaudiendo cuando llevan a sus comunas el Metro, pero yo quiero saber quién va a pagar eso (...) Eso me da pena”.

Consultado sobre si cree que el Mandatario hizo una autocrítica sobre lo que significa ser gobierno o si se justificó por no haber podido llevar adelante su programa, el líder de la Corporación señaló que ambas.

“Yo creo que él en forma muy personal, él aprendió mucho. Es una pena sí que haya venido a aprender a través del país. Él vino a aprender, pero el costo que tuvo el país fue enorme”, aseveró.

Relaciones con Israel

Con respecto a los anuncios del Jefe de Estado sobre las relaciones internacionales con Israel, el presidente de la Cámara de Diputados fue muy crítico.

“El Presidente no conforme con no haber aceptado las cartas credenciales del embajador de Israel, no conforme con haber sacado a las empresas que nos proveen en términos de armas a las Fuerzas Armadas, trae esto de nuevo a colación, y esto es muy malo”, zanjó.

“Esto le hace más mal a Chile. Cuando un Presidente de la República trata de genocida a otro presidente electo, lo único que consigue es romper relaciones bilaterales del tipo diplomática”, reprochó.

En ese sentido, añadió: “Cuando fue el caso de Venezuela, él dijo que lo menos que hay que hacer es romper relaciones diplomáticas. Entonces, vemos una dicotomía, una incoherencia absoluta del Presidente”.