Presidenta del FA arremete contra Tohá por dichos sobre la izquierda y defiende gestión de Boric en seguridad

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, arremetió contra la exministra del Interior Carolina Tohá tras sus declaraciones sobre la izquierda y sus “complejos” con los temas de seguridad.

Durante una charla en París, Tohá afirmó que los partidos de izquierda “les tienen alergia a las policías y al orden público”.

Además, aseguró que “la seguridad ha sido un tema que toman con mucha naturalidad los grupos de derecha, y les cuesta más tomar a los grupos progresistas”.

Ante esto, la líder frenteamplista defendió que “no es cierto que la izquierda tenga complejos con la seguridad y la derecha no”.

Así, la exdelegada presidencial de la RM destacó la gestión del Presidente Gabriel Boric en esta materia. En una publicación de X indicó: “Nuestro país no estaba institucionalmente preparado para la crisis de seguridad que hemos tenido que enfrentar, ni la izquierda ni la derecha tenían un plan para este nivel de desafíos“.

Siguiendo con sus descargos, señaló: “Este gobierno ha sido el que mayor determinación presupuestaria, legislativa y operativa ha demostrado en materia de seguridad. No hemos titubeado ni un segundo para innovar en medidas como derribar narcomausoleos, así como para aumentar el presupuesto de las policías, fiscalizar armas, perseguir al Tren de Aragua, fortalecer el Plan Nacional contra el Crimen Organizado o defender nuestras fronteras”.

Martínez se distanció de Tohá y reprochó que “la ultraderecha avanza porque permitimos que este tipo de caricaturas se instalen, y no somos capaces de defender lo que hemos hecho en conjunto”.