    Política

    Timonel del Partido Republicano y proyecto que conmuta penas: “Las urgencias son otras”

    Junto con reconocer deficiencias en la técnica de este proyecto, afirmó que no recomendaría otorgarle urgencia legislativa.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    17 DICIEMBRE 2025 EL PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO Y SENADOR ELECTO, ARTURO SQUELLA, EN LOS PASILLOS DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo este domingo que el polémico proyecto aprobado por el Senado, que conmuta penas de cárcel por otras menos gravosas a condenados con enfermedades crónicas y mayores de 70 años, no es una de las urgencias del siguiente gobierno.

    En conversación con el programa de TVN, Estado Nacional, el senador electo reconoció que a la iniciativa -hoy en su primer trámite y a la espera de indicaciones- “en técnica legislativa, al articulado, le falta mucho trabajo. Por lo mismo, jamás se me ocurriría recomendar que se le ponga urgencia (legislativa).

    Al ser consultado por su opinión en el caso de que un condenado por crímenes de lesa humanidad cumpliera con los requisitos, pero estuviera en buen estado de salud, respondió: “Si es una persona que no tiene ningún compromiso de salud, no tiene ningún sentido, que no corresponde, pensando siempre en que no se discrimine entre unos condenados y otros".

    José Antonio Kast, Ruth Hurtado y Arturo Squella. Foto: prensa republicanos

    Respecto de que el proyecto de ley fuera muy similar en su redacción a una propuesta de la abogada de Miguel Krassnoff, sostuvo: “No me complica con tal de que la redacción en definitiva que salga, que me da la impresión no va a ser esta (...) no sea y no tenga estas falencias (...) En temas tan sensibles como estos, la amplitud que vi en esos tres artículos no se condice con la profundidad de lo que se busca”.

    “No conozco un proyecto de ley que entre y salga de la misma forma. Es parte del trabajo legislativo, si no estarían pintados los parlamentarios. En este caso, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles sin descuidar las prioridades del país. Las urgencias son otras, tienen que ver con tipificar a las personas que están ingresando ilegalmente, el sancionar severamente a quienes forman parte de bandas criminales, que eso gatille una persecución y sanción mucho más fuerte”, aseguró.

    Bilateral entre Boric y Kast

    El timonel de Republicanos también abordó el asunto del cable chino, que suspendió la bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, el tres de marzo.

    “Me cuesta creer que el Presidente Boric no supiera de todo esto, es poco probable que le hubieran escondido. Deben haber tratado al máximo, pero que llegara al punto de que esto estuviera oleado y sacramentado, y que no pasara por la voluntad del Presidente, es imposible. Y cuando tú miras haces una lectura de quienes están involucrados en esto, al final te vas dando cuenta que el Partido Comunista dejó la huella en todos lados", afirmó.

    Imagen de archivo de una de las bilaterales entre Boric y Kast.

    También instó a “tirar el cable para saber verdaderamente qué es lo que hay detrás, porque, así como está este tema sensible, podría haber otro".

    En ese sentido, reafirmó que “el Presidente Boric tiene hasta el miércoles, como Presidente de la República, para darle a conocer a su sucesor de temas sensibles y delicados”.

    Por ello, valoró la bilateral entre ambos que tendrá lugar hoy desde las 11.30 horas. “Él (Gabriel Boric) y su equipo ponderó lo que significa esconder información, que al poco andar la vamos a descubrir igual, y es mucho más valioso, más aún cuando son los intereses del Estado los que están de por medio, que se conozca de parte del Presidente saliente”.

    Más sobre:Arturo SquellaConmutación de penasPunta PeucoProyectoSenadoReosCumplimiento alternativo de penas

