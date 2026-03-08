Retoman diálogo a días del cambio de mando: Boric y Kast se reúnen este domingo en La Moneda

El Presidente de la República, Gabriel Boric, sostendrá este domingo una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, en medio de las tensiones que marcaron el proceso de traspaso de mando durante las últimas horas.

Según informó Presidencia, la cita está programada para las 11.30 horas en el Palacio de Palacio de La Moneda.

El encuentro se produce luego de que el equipo del presidente electo decidiera suspender las reuniones de coordinación entre ambas administraciones, tras un nuevo episodio de fricción entre el Ejecutivo y el equipo del mandatario electo.

La tensión se agudizó después de que Kast participara en la cumbre “Escudo de las Américas” realizada en Miami, en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con líderes de la región y con autoridades estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras ese encuentro, el presidente electo se refirió a temas de seguridad regional, migración y cooperación internacional.

La reunión de este domingo entre Boric y Kast se produce, así, en medio de los esfuerzos por encauzar el proceso de transición y a solo días de que el líder republicano asuma la presidencia del país.

Según pudo averiguar este medio, las gestiones para concretar este nuevo encuentro se dieron desde el viernes, de parte del gobierno de Boric. En tanto, desde la Oficina del presidente electo (OPE), se apunta a que la reunión es para la entrega de información puntual.

Cerca de las 11:50 horas de este domingo, se confirmó el arribo del presidente electo, José Antonio Kast, al Palacio de La Moneda, para reunirse con el Mandatario.

Elizalde espera que bilateral “sea exitosa para el bien del país”

Sobre este nuevo encuentro, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó desde el Palacio de La Moneda que “la voluntad siempre ha existido de parte de nuestro gobierno y desde hace ya varias semanas, el Presidente Boric le planteó al presidente Kast la necesidad de tener una reunión para abordar una serie de temas, entre ellas, el cable chino. Lamentablemente, las nuevas autoridades tomaron la decisión de restarse de esas reuniones y ahora se va a realizar esta bilateral que, esperamos, sea exitosa para el bien del país”.

“Nuestra voluntad es diálogo democrático, diálogo constructivo y contribuir decididamente a que el traspaso de mando sea ejemplar para que las nuevas autoridades, desde el primer día, cuenten con toda la información necesaria para tomar las decisiones que les corresponda y, de esa manera, el trabajo del Estado no sea detenido”, sumó el líder de Interior.

“Lo dijimos cuando se interrumpió el diálogo, nuestras puertas están abiertas para desarrollar todas las bilaterales pendientes. Se habían realizado más de 100 reuniones, había aproximadamente 40 que estaban programadas y que lamentablemente fueron suspendidas”, cerró Elizalde.