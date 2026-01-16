SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jaime Quintana (PPD) acusa que el gobierno “hace rato” que no toma en serio el comité político ampliado

    En medio del quiebre oficialista, el presidente del PPD también señaló que desde marzo habrá “dos oposiciones”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, aseguró que habrá “dos oposiciones” a partir de marzo y acusó que el gobierno no se ha tomado en serio el comité político ampliado, que reúne a los timoneles oficialista y a autoridades de gobierno todos los lunes.

    El parlamentario admitió en radio Infinita que “no es posible construir coalición” en medio del quiebre en el oficialismo, provocado luego de que el Partido Socialista (PS) congelara su participación en la alianza de gobierno, tras diferencias con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por la sentencia del caso Gustavo Gatica y la eventual aplicación de la Ley Nain Retamal.

    “Van a ser dos oposiciones. Probablemente no va a haber coordinación, porque hoy por último hay un gobierno que nos convoca a las reuniones. Estuve el lunes y recuerdo perfectamente que ahí no fue este tema. El gobierno también hace rato que no se toma en serio las reuniones de coordinación del comité político ampliado”, reprochó.

    Asimismo, agregó que “muchas veces se suspenden las reuniones a última hora, no se convocan o a veces hay improvisación también (...) Pero este lunes pasado, este no fue un tema”.

    En este sentido, coincidió con las declaraciones de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien también responsabilizó al gobierno de este quiebre. “El Presidente efectivamente ha impulsado a la unidad, pero aún siendo un actor fundamental de la coalición no es todo. También faltó colaboración de sus ministros en esto”, afirmó.

    En cuanto a las relaciones con el PC y FA, sostuvo que este momento no hay relaciones y acusó que la posición de estos partidos “es una vuelta de la superioridad moral”.

    Más sobre:Jaime QuintanaPPDPSOficialismoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Lo más leído

    1.
    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    2.
    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    3.
    Kast retrocede en nominación de ministros y rediseña su gabinete tras críticas de partidos

    Kast retrocede en nominación de ministros y rediseña su gabinete tras críticas de partidos

    4.
    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    5.
    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones
    Chile

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank
    Negocios

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Más mujeres científicas

    El fin de una era: Telefónica se despide de Wall Street tras casi cuatro décadas

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”
    El Deportivo

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

    La tajante respuesta de Carlos Alcaraz sobre su quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez
    Cultura y entretención

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado
    Mundo

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha