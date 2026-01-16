Jaime Quintana (PPD) acusa que el gobierno “hace rato” que no toma en serio el comité político ampliado

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, aseguró que habrá “dos oposiciones” a partir de marzo y acusó que el gobierno no se ha tomado en serio el comité político ampliado, que reúne a los timoneles oficialista y a autoridades de gobierno todos los lunes.

El parlamentario admitió en radio Infinita que “no es posible construir coalición” en medio del quiebre en el oficialismo, provocado luego de que el Partido Socialista (PS) congelara su participación en la alianza de gobierno, tras diferencias con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por la sentencia del caso Gustavo Gatica y la eventual aplicación de la Ley Nain Retamal.

“Van a ser dos oposiciones. Probablemente no va a haber coordinación, porque hoy por último hay un gobierno que nos convoca a las reuniones. Estuve el lunes y recuerdo perfectamente que ahí no fue este tema. El gobierno también hace rato que no se toma en serio las reuniones de coordinación del comité político ampliado”, reprochó.

Asimismo, agregó que “muchas veces se suspenden las reuniones a última hora, no se convocan o a veces hay improvisación también (...) Pero este lunes pasado, este no fue un tema”.

En este sentido, coincidió con las declaraciones de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien también responsabilizó al gobierno de este quiebre. “El Presidente efectivamente ha impulsado a la unidad, pero aún siendo un actor fundamental de la coalición no es todo. También faltó colaboración de sus ministros en esto”, afirmó.