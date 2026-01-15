SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vodanovic (PS) arremete contra Boric por fracaso en alianza de izquierda: “Hubo cuatro años para construirla y no se hizo”

    La timonel socialista también sinceró que le habría gustado que el Presidente Gabriel Boric transmitiera que si bien la Ley Nain Retamal no fue iniciativa presentada por el Ejecutivo, "es una ley que patrocinó al gobierno, (...) Y termina siendo promulgada con la firma del Presidente sin ningún tipo de veto, por lo tanto, es una ley del gobierno“.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En medio de las recriminaciones cruzadas en el oficialismo por el veredicto que absolvió al excarabinero Claudio Crespo y por la alusión que se hizo a Ley Nain Retamal en ese dictamen, la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic

    En diálogo con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la senadora reconoció que abandonar el Ejecutivo “fue una opción que se analizó. Alguien puede haberlo planteado, pero la verdad es que fue descartado”.

    Adicionalmente, la legisladora fue crítica también con el gobierno. Al recordársele que el Presidente Gabriel Boric negó recientemente que la ley no fue iniciativa del gobierno, contestó: “A mí me habría gustado que el Presidente dijera que es una ley que si bien, porque es cierto, no era una iniciativa propia del gobierno, eran varias mociones que se refundieron, es una ley que patrocinó al gobierno, que le hizo indicaciones, es decir, se discutió, se mejoró (...) Y es una ley que termina siendo promulgada con la firma del Presidente sin ningún tipo de veto, por lo tanto, es una ley del gobierno“.

    Al ser consultada por su evaluación de los esfuerzos del gobierno para concretar una gran alianza de izquierda, sostuvo: “Hubo cuatro años para construir eso y no se hizo. Entonces, como dices, esto es la idea, no es la concreción”. Más adelante en la conversación acotó: “Yo no sé si finalmente hubo realmente esa voluntad de dejar esa gran coalición política, porque cuando uno ve que el trato con los partidos políticos se reducía a una reunión semanal en el comité político, no veo yo cómo se pudo haber avanzado en construir algo mayor. La verdad es que no sé si era posible con ese nivel de trabajo. Si es que la voluntad era esa, hubo que haberlo hecho distinto y lo planteamos muchas veces"

    Las críticas al FA y el PC

    La legisladora también dirigió sus dardos al Frente Amplio y al Partido Comunista debido a que tras el citado veredicto, los miembros de estas colectividades acusaron a sus pares del oficialismo de haber promovido la Ley Nain Retamal, lo que habría posibilitado este dictamen.“Si ellos tienen problemas tan de fondo con esta ley o con otras leyes -porque no es con esta ley, después va a ser la ley antiterrorista, la (ley) de Isapres, después va a ser cualquier otra ley en la que no estuvieron de acuerdo- el espacio legítimo para el disenso es el Congreso Nacional”, apuntó.

    Es volver a una cultura de la superioridad moral, de la cancelación, que estuvo muy presente en la época de la Convención Constitucional, donde el que disentía era cancelado. O sea, yo creo que es cosa de revisar las redes sociales, cómo nos han tratado, cómo se publicaban listas (N de la R: de votación de la Ley Naín Retamal) En la dictadura se hacían correr listas negras en los servicios públicos (...) Entonces, que me diga Constanza Martínez, que aquí nadie aludió al Partido Socialista. Por Dios, que revise las redes sociales", reprochó.

    En cuanto al PC, sostuvo que desde hace mucho tiempo parte de esa colectividad está “en una posición muy distante de todo el resto del oficialismo”. Respecto de las críticas que hizo la diputada Maite Orsini, de la bancada del FA, sobre que las actuaciones del PS eran “una pataleta”, Vodanovic ironizó: “Mire quién calificó de pataleta, Maite Orsini...sic”.

    Revista la entrevista completa acá:

