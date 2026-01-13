Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

Luego de que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolviera a Claudio Crespo como autor del delito de apremios ilegítimos contra el hoy diputado electo Gustavo Gatica, desde el Partido Comunista condenaron el dictamen e interpelaron al gobierno y al oficialismo por haber aprobado la Ley Naín Retamal, legislación que, entre otros aspectos, regula la legítima defensa de los funcionarios policiales y les otorga mayor protección jurídica.

El tribunal determinó que si bien Crespo fue el que disparó hacia Gatica, no es posible atribuirle participación en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos debido a que no contravino los reglamentos de Carabineros y actuó en legítima defensa.

La jefa del comité PC-FRVS-AH e Independientes, la diputada comunista Lorena Pizarro, cuestionó duramente la resolución en un punto de prensa en el Congreso. “Una solidaridad ojalá inconmensurable que le llegue a Gustavo Gatica y a todas las víctimas de trauma ocular de este país, que se acostumbró a la impunidad”, expresó, acompañada DE compañeros de su partido, entre ellos, Carmen Hertz, Luis Cuello, Alejandra Placencia y Matías Ramírez, así como de la diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri.

Valparaiso, 13 de enero 2026 Punto de prensa de la diputada Lorena Pizarro Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Luego de reivindicar el derecho a manifestarse, Pizarro aseveró que el dictamen “no es una noticia más, este es un Chile que vuelve a vivir el horror de la impunidad, con Naín Retamal, con todo lo que quieran que se ha instalado en estos años y que fuimos muy firmes en condenarlo como comité, y ahí está la primera respuesta. ¿O alguien cree que Gustavo se cegó porque le dispararan a los pies?, ¿O alguien cree que una piedra, incluso lo digo, es lo mismo que un fusil?“.

Seguidamente, dirigió sus cuestionamientos al Ejecutivo: “Ese es el país de las bestias, en el que no queremos vivir. Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron (la Ley Naín Retamal) y que respondan cuando a partir del once de marzo se empiece a aplicar sin ningún pudor. Este comité, y lo quiero recordar, iba a recurrir al Tribunal Constitucional para rechazar ese proyecto de ley. Y quiero decirlo, y el gobierno a las ocho de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC, que se hagan cargo, que se hagan cargo como se tienen que hacer cargo de esa indecencia que a partir del año noventa selló la impunidad en este país".

Santiago, 22 de diciembre 2025. El excarabinero Claudio Crespo y el diputado electo Gustavo Gatica. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A estas interpelaciones se sumó, mediante su cuenta personal de X, la diputada del Frente Amplio Javiera Morales. “De lo que señaló la jueza, se habrían aplicado los artículos de la ley Naín Retamal que como Frente Amplio rechazamos en el Congreso. Lo dijimos una y otra vez: esas normas son injustas y generan impunidad. La impunidad siempre debilita a las instituciones".

La diputada frenteamplista Camila Rojas hizo un planteamiento similar al de su compañera de partido: “La Ley Nain Retamal, que rechazamos desde el Frente Amplio, no ha salvado vidas ni ha protegido a Carabineros. Sólo ha servido para dar impunidad a criminales que enlodan las instituciones policiales. Hoy un nuevo ejemplo: Crespo, dado de baja por eliminar evidencia, es absuelto pese a que se comprobó su autoría en el ataque a Gustavo Gatica”.

La senadora Fabiola Campillai (Ind,), quien fue cegada durante el estallido social por una bomba lacrimógena arrojada por un funcionario de Carabineros, el excapitán Patricio Maturana, hizo lo propio también a través de sus redes sociales. “Hoy ha quedado demostrado que la impunidad en Chile es un dolor latente (...) Crespo disparó y dejó ciego a Gustavo, eso hoy es un hecho acreditado por el tribunal, pese a ser absuelto en gran medida por la Ley Nain Retamal”.

“Esta ley (Nain Retamal), apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso que detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad”, advirtió.