Tohá afirma que pensiones “cumplieron” los pasos de la ley y que Boric ya firmó revocación de beneficio de persona con antecedentes por pornografía infantil

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República respecto al proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social, en donde cuyo documento concluye que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.

“La verdad es que las personas con condena son más de 58, el número es más alto. Las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuestos el año 2021 y que se implementó el año 2022. Y en base a un oficio que dictó el entonces subsecretario Galli, que detallaba el procedimiento para el otorgamiento de las pensiones de gracia y dentro de los requisitos a contemplar, no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales”, comenzó diciendo la titular del Interior.

“Respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera. De hecho, la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior y dentro de las pensiones que llevó el expresidente Piñera, también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos muy graves. Entonces, por eso tenemos que cambiar ese proceso hacia el futuro”, complementó.

En ese sentido, la ministra aseguró que “el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos en tanto la ley de presupuestos como el oficio que se dictó, que dictó el ex subsecretario Galli”.

Asimismo, Tohá sostuvo que “en el intertanto se van a revisar las pensiones para empezar las del estallido, pero después vamos a ver también las otras y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave y hay antecedentes penales de cuidado que ameritan esta revisión”.

En esa línea reveló que “el Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones. La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido (...) y de hecho firmada”, que el caso de “la persona con antecedentes de pornografía infantil, inmediatamente se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente, digamos, y grave, como es la pérdida del globo ocular”.

“De hecho, la mayoría de los casos que se han conocido con antecedentes penales graves no corresponden a personas que tienen los daños más severos. Por ejemplo, la pérdida del globo ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daño”, agregó.

Además, la ministra fue consultada por la declaración del INDH, donde descartan tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, afirmando que “el otorgamiento de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Frente a ese tema, Tohá respondió que “el proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley, cualquiera lo puede ver. No es necesario polemizar. La ley dice claramente quién califica a las víctimas y quién debe otorgar las pensiones. No es necesario abrir polémica en cosas que están claras y que no las definió este gobierno, las definió el Parlamento. Estas cosas se votaron en el Parlamento y se aprobaron de esta manera y las reguló en su detalle en un oficio el gobierno anterior”.