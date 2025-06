Tras 12 años de debate: Cámara de Diputados aprueba reforma integral al sistema de adopción en Chile

Este lunes la Cámara de Diputados aprobó la reforma integral al sistema de adopción en Chile que lleva 12 años de debate en el parlamento.

Por 98 votos a favor, 19 en contra y 11 abstenciones el proyecto quedó listo para ser promulgado por el Ejecutivo.

En la Sesión de Sala, los parlamentarios discutieron las modificaciones que se realizaron y aprobaron en el Senado. Primero se leyó por parte del diputado Juan Irarrázaval (Republicano) el informe de la comisión de Familia.

En donde se hace énfasis en el plazo máximo de 12 meses para trabajar con la familia de origen para una eventual reunificación, dejando la adoptabilidad como última alternativa. También las modificaciones respecto a la eliminación de normas discriminatorias como la preferencia legal de matrimonios heterosexuales en la selección de adoptantes.

El parlamentario también enfatizó en las cifras entregadas por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en la comisión, en donde reveló que más de 15.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran separados de sus familias.

Según leyó el diputado Irarrázaval “por votos 4 contra 3, se rechazó la sugerencia de enviar el proyecto a Comisión Mixta, recomendando en cambio a la sala aprobar enmiendas formuladas por el Senado con el objeto de cerrar la tramitación legislativa”.

Fue la secretaria de Estado, Javiera Toro, quien siguió el debate, señalando que “avanzar en la reforma al sistema de adopción es una necesidad urgente. Se trata de garantizar el bienestar y el derecho a vivir en familia. Es poner en el centro de todas las decisiones el interés superior del niño, niña o adolescente, ofreciendo un enfoque integrado y centrado en sus necesidades, velando por el respeto y garantía de sus derechos”.

“Esperamos que este sentido de urgencia, el trabajo colaborativo y el apoyo transversal expresado en el Senado y en la comisión de Familia de esta Cámara de Diputados y Diputadas se exprese también en la votación hoy día y que podamos, tras casi 12 años de tramitación, poner al día una ley que, recuerdo desde el año 1999, por lo tanto, está completamente desactualizada”, agregó.

El debate

En el debate, parte de la principal discusión fue sobre la posibilidad de adopción de familias homoparentales o monoparentales. La diputada Emilia Schneider (FA) indicó que “hace mucho tiempo que nuestro país tenía pendiente una reforma integral al sistema de adopción, y celebro el trabajo de nuestra ministra Javiera Toro y del Presidente Boric para sacarlo adelante”.

“Este proyecto, además, elimina un requisito y una preferencia absurda para las parejas casadas, permitiendo que las familias chilenas en su diversidad puedan entregar amor y cuidar de un niño o niña que lo necesita. Estén casados o no, sean heterosexuales o no, sean homosexuales o no, y no van a faltar, en este caso, los ultraconservadores que salten con esto, y que quizá incluso rechacen este proyecto”, añadió.

Justo después, el diputado Cristóbal Urruticoechea (IND) manifestó su desacuerdo con esta parte del proyecto, “¿Qué es lo mejor para un niño? (...) Los hijos, presidente, son un don, no un derecho. Nuevamente, la respuesta apunta al sentido común”.

“Es un derecho del niño y no de parejas homosexuales. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos que se identifican como binarios o género fluido y se perciben según como se sientan durante ese día? Y ese día esa mujer se puede percibir como el papá, pero el otro día como la mamá. ¿Qué está aprendiendo ese niño con lo que le están enseñando y con lo que está observando?“, agregó.

De esa manera, el tema se tomó el debate en el resto de la discusión, donde distintos parlamentarios del oficialismo defendieron la eliminación de la norma discriminatoria como la preferencia legal de matrimonios heterosexuales en la selección de adoptantes.

A pesar de ello, tras variadas palabras se terminó el debate, y la reforma fue aprobada por los parlamentarios y avanzará para ser promulgada por el Ejecutivo.