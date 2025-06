Tras respaldo a Tohá, Undurraga dice que la DC “no está en condiciones” de apoyar a Winter (FA) o Jara (PC) en caso de que ganen las primarias

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, descartó que su partiduo aporte al candidato Gonzalo Winter (Frente Amplio) o Jeannette Jara (Partido Comunista) en caso de que resulten ganadores de las primarias del 29 de junio.

Las declaraciones del timonel de la falange se dan luego de que este miércoles el consejo nacional de la colectividad, pese a no participar del proceso a realizar el próximo 29 de junio, “invitaron” a sus adherentes y simpatizantes a apoyar a Carolina Tohá (PPD).

Asimismo, buscan la conformación de dos listas parlamentarias y competir sin el Partido Comunista. Ayer, la senadora Yasna Provoste y el diputado Eric Aedo, ambos DC, participaron -a título personal sostiene Undurraga- en el cónclave oficialista realizado en el Cerro Castillo, en Valparaíso, donde se abordó la intención de una sola lista parlamentaria.

“En una primaria, uno tiene que estar dispuesto a apoyar a todos los que ganan y siempre hemos dicho que en caso de ganar el candidato del Frente Amplio (Winter) o la candidata del Partido Comunista (Jara), no estamos en condiciones de apoyar”, sostuvo el presidente de la DC, en cuanto a su justificación para no participar del proceso eleccionario, en conversación con 24 Horas.

Respecto al apoyo a Tohá, luego de las primarias, Undurraga afirmó que “en lo formal, es una Junta Nacional representante desde Arica a Magallanes que se reúnen para determinar las candidaturas presidenciales, eso va a hacer el 12 de julio, pero evidentemente que si gana Carolina Tohá (PPD), ya es nuestra candidata, hay que ratificarla”.

Undurraga señaló que la determinación del consejo nacional no debería cambiar en la junta nacional del partido, instancia en que se tiene que ratificar la decisión.

La instancia partidaria tendrá que definir el curso de acción de la falange, ya con el resultado de la primaria del 29 de junio, donde además de Tohá (PPD), compiten Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRSV).

El diputado se refirió a qué pasaría en caso contrario, con un resultado donde se imponga Winter o Jara. “Naturalmente es la junta nacional la que tiene que resolver qué hacer y saben mi opinión, que no podemos apoyarlos”, aseguró el diputado DC.

“Como no queremos que ese sea el escenario, es que el día de ayer tomamos la decisión de invitar a nuestros adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Tohá. Nos interesa que gane”, agregó.

Requerido por el apoyo de la DC a quien resulte ganador de la elección primaria, sea o no Tohá, Undurraga manifestó que “nosotros hemos sido honestos desde el primer día en esta materia. Y por eso no participamos en las primarias. Algunos me criticaron (…) no podemos hacerlo, justamente por lo que dice Jeannette Jara, porque no es posible (respaldarlos)”.

“Yo no voy a poder votar en las primarias, porque los militantes no podemos votar, pero no nos es indiferente quien gane (…)”, declaró.