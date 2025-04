Tras comisión política: Escalona defiende continuidad de candidatura presidencial de Paulina Vodanovic

La mañana siguiente a la comisión pólitica del Partido Socialista, en la que algunos militantes pretendían poner en tabla las dudas respecto a la continuidad de la candidatura presidencial de Paulina Vodanovic, el secretario general de la tienda, Camilo Escalona dio un espaldarazo a la abanderada, cerrando las dudas al respecto de que podría bajarse de la carrera por La Moneda para apoyar a Carolina Tohá.

En conversación con Radio Cooperativa, este viernes, defendió la campaña de Vodanovic y afirmó: “Presentamos nuestra candidatura porque somos distintos" a los demás partidos del bloque oficialista.

El histórico militante socialista recalcó que la motivación de la tienda para presentar una postulación propia es “unir a las más amplias fuerzas populares y democráticas, con el objeto de tener un proyecto de reformas paulatinas, responsables, que permitan recuperar las conquistas sociales que se perdieron".

Escalona también descartó que en la comisión política que se realizó este jueves hayan planteado inquietudes en torno a la abanderada, de hecho, precisó que "ninguna persona dijo eso".

En esa línea, al ser consultado militantes que plantearon el tema, el secretario respondió: “Yo fui reiterativo: ofrecí el uso de la palabra tres veces, y no hubo ninguna persona, ningún miembro de la comisión política con derecho a voz y voto".

Así, ante la idea de bajar la candidatura de Vodanovic para no dividir al Socialismo Democrático, por ende, no entregar más posibilidades a Jeannette Jara (PC) o Gonzalo Winter (FA) para avanzar a primera vuelta, el secretario indicó que "eso es actuar con los miedos que nos dejó instalados la dictadura".

“Si una persona nos dice que puede ser funcional a una candidatura que no le gusta, yo diría que repiense su participación. No quiero ser inamistoso, pero el argumento del miedo no nos satisface, no nos llena el espíritu, no nos vamos a mover por eso”, añadió.