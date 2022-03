Tras críticas del PS por ley de amnistía: Ministro Jackson dice que “no tengo problema en mejorar los canales de comunicación” y afirma que este miércoles se reunirá con la bancada de senadores

“No tengo ningún problema en mejorar los canales de comunicación para que todas y todos se informen al mismo tiempo”.

Con estas palabras el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, abordó las críticas de los senadores socialistas a la decisión del gobierno de ponerle “suma urgencia” al proyecto de ley de amnistía a los presos del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Los socialistas criticaron, según dijeron, que no se les informara de la determinación y que tampoco el ministro Jackson buscara alternativas para que el proyecto fuese aprobado en el Senado, en donde no hay consenso sobre la iniciativa.

“Así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas”, dijeron los socialistas en un comunicado. Pero no fue lo único, ya que parlamentarios como el senador Fidel Espinoza fue más allá y apuntó sus dardos directamente a Jackson: “Es un acto mañoso del ministro Jackson tratar de instalar este debate en el Senado sabiendo que no tiene los votos”.

Fue durante la tarde de este lunes que el titular de la Segpres se reunió con la senadora independiente Fabiola Campillai en el Palacio de La Moneda, con quien anunció que se le daría suma urgencia al proyecto.

Es así como el secretario de Estado debió salir a abordar dichos cuestionamientos desde el Congreso Nacional, en Valparaíso.

“Tal como lo comentamos ayer y como anunciamos en conjunto con la senadora Fabiola Campillai, que nos hizo la solicitud la semana pasada para que este proyecto que fue modificado en la Comisión de Constitución para conseguir mayor transversalidad pueda ser votado en la sala. Esta solicitud antes de anunciarla la comentamos con las jefaturas de todas las bancadas, de la Cámara y del Senado en el almuerzo que sostuvimos ayer en La Moneda, incluida la bancada del PS, con quienes me voy a juntar mañana, yo no tengo ningún problema en mejorar los canales de comunicación para que todas y todos se informen al mismo tiempo y no solamente a través de sus jefaturas de bancada”, indicó el ministro Segpres.

Agregó que “desde el Ejecutivo está toda la disposición para que todas las bancadas se sientan incluida en las definiciones que vamos tomando, eso es lo que intentamos hacer”.

Jackson explicó, además, que “ayer tuvimos una reunión con todas las bancadas en La Moneda donde les informamos el itinerario antes de comunicarlo en público, consensuamos algunos puntos con ellos. Este punto en particular no fue una imposición del Ejecutivo sino que fue una consulta que de común acuerdo todas las bancadas definieron que era importante poder darle un espacio en la votación”.

En ese sentido y sobre los tiempos de tramitación del proyecto, el titular Segpres fue claro en señalar que “sabemos que la tabla para esta semana ya está fijada por lo tanto esto se va a ver a la vuelta de la semana distrital”.

El secretario de Estado, además, explicó “que el proyecto es mucho más acotado, hay otras fórmulas que también el Ejecutivo podría implementar -una de ellas ya se visó que fue el retiro de 139 querellas por ley de seguridad del estado-, se está trabajando en esa línea desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Interior para detectar casos específicos que requieren cierta celeridad en la tramitación de los juicios”.

Asimismo, Jackson explicó que este martes sostendría un almuerzo con la bancada de RN en el Senado, “luego con la bancada del PPD, mañana con la bancada del PS y luego estamos tratando de concordar con la UDI”.

“Estamos tratando de llegar a todos los sectores y ustedes han visto nuestra predisposición, no nos hemos cerrado a ninguna conversación, hemos tratado de abrir los canales y no cerrarlos (...), no vamos a escatimar esfuerzos en diálogo”, concluyó.