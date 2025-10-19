Tras dichos de Girardi sobre militancia de Jara: Vodanovic defiende que no es “algo indispensable”

La timonel del Partido Socialista Paulina Vodanovic se distanció de los dichos de Guido Girardi (PPD), quien planteó que Jeannette Jara debe congelar su militancia en el Partido Comunista para posicionarse tras la primera vuelta.

Pese a que la opción de salirse de las filas comunista fue descartada por el Servicio Electoral (Servel), este debate vuelve a reflotar en el Socialismo Democrático.

En diálogo con The Clinic, el militante PPD afirmó que con este gesto “debe señalar al país que ella de ninguna manera va a ser rehén de las lógicas del PC, que su proyecto no representa al PC y que ella es un proyecto progresista para Chile, de unidad nacional”.

Ante esto, en conversación con Mesa Central de Canal 13, Vodanovic indicó: “Yo creo que son discusiones que habrá que tenerlas internamente".

Y precisó: “A mí modo de ver no es algo indispensable. Sobre todo a mí me gusta que estas conversaciones se hagan en las instancias que corresponden. Porque hay muchos, y lo digo con tanto cariño por Guido y por otros hombres, que les gusta pautear a las mujeres. Yo creo que Jeannette Jara no se deja pautear “.

Asimismo, destacó: “Es una candidatura que va marcando bien en los números y nuestro desafío posterior será, una vez pasando a la segunda vuelta, cómo logramos también conquistar al resto del electorado entendiendo los planteamientos que hace la derecha. Para mí la derecha es una sola. Esto de que la derecha es buena y la derecha es la derechita cobarde, para mí es un eslogan. La derecha siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma”.